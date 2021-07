“E’ bello far l’amore con chi ‘te pare”: Luca Laurenti spiega il suo parere sull’argomento

Una visione dell’amore davvero particolare: il maestro Luca Laurenti spiega il suo personalissimo modo di intendere il rapporto di coppia.

La sua personalità originale così come il suo modo di parlare e la sua voce capace di emozionare il pubblico ogni volta che si esibisce in una canzone gli hanno permesso di conquistare il pubblico che fin dagli anni ’90, grazie al suo sodalizio artistico con l’amico e collega Paolo Bonolis, lo segue con affetto.

Leggi anche———>>>Chi è la moglie di Luca Laurenti? Il loro rapporto libero, la ‘mezza depressione’ ed altri retroscena

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Luca Laurenti è ormai da oltre vent’anni la spalla perfetta del famoso conduttore Mediaset che con la sua ironia e il suo personaggio macchiettistico ne impreziosisce il talento. La sua aria sempre tra le nuvole è spesso la molla che fa scattare tante storiche gag tra i due. Insomma, insieme sono una vera potenza!

Il maestro Laurenti, come ama chiamarlo Paolo, è però in realtà una persona per nulla superficiale, anzi. Se qualche volta avete avuto occasione di ascoltarlo mentre esponeva il suo pensiero su temi importanti, c’è da ammettere che le sue riflessioni sono state sempre acute. Oggi vi riproponiamo le sue parole di qualche anno fa sull’argomento amore, resterete davvero sorpresi!

Luca Laurenti espone la sua teoria sull’amore: “La differenza sta in come fai le cose”

In una puntata del 2008 al programma “Il senso della vita”, Bonolis intervistò proprio Laurenti: una chiacchierata molto interessante, in cui Luca dimostrò tutta la sua intelligenza e profondità d’animo. Com’è nel suo stile, il celebre conduttore affrontò con lui gli argomenti più disparati e il maestro stupì tutti con le sue risposte per nulla banali.

Leggi anche——->>>Luca Laurenti, sapete che lavoro faceva prima del successo? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’ del passato

Ad esempio, nell’esporre la sua visione dell’amore, Laurenti spiegò: “Ti devi vergognare non perché fai certe cose ma per come le fai. Noi possiamo fare tutto, la differenza sta in come tu fai le cose. E’ bello far l’amore ed è bello farlo con chi te pare, non perché quella è tua moglie, dello status non me ne frega niente. E’ interessante fare l’amore con una persona, chiunque essa sia, ma quand’è che fai veramente l’amore e puoi fare anche s***o con amore? Quando tu prima conosci la persona perché noi siamo luce e se siamo luce, che cosa condivide del tuo ritorno all’uno? L’org***o serve a tornare a quel Paradiso che abbiamo perso”.

Cosa ne pensate? Condividete quanto ha detto il simpaticissimo Luca?