Ricordate Sabrina Marinangeli di Non è la Rai? Oggi ha ben 49 anni: vedere le sue foto di adesso vi lascerà impressionati.

È davvero impossibile non ricordarcela tra il ‘parterre’ di ‘Non è la Rai’. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel 1991, il programma riscosse un successo davvero immediato. Tanto è vero che dopo la prima edizione, condotta da Enrica Bonaccorti su Canale 5 dopo il mitico ‘Il pranzo è servito’, la trasmissione è stata rinnovata per altre bene tre edizioni. Al cui timone, dopo quella condotta da Paolo Bonolis, abbiamo ritrovato la bellissima Ambra Angiolini. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 26 anni, eppure tutte le ragazze che vi hanno preso parte continuano ad essere ricordate con immenso affetto e simpatia da tutto il loro pubblico. Tra le tante che hanno reso indimenticabile la trasmissione, è davvero impossibile non fare riferimento a lei. Stiamo parlando proprio della bellissima Sabrina Marinangeli.

Ricordate la sua immensa bellezza, simpatia e la sua voce da incanto? Ebbene: com’è diventata oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che attualmente la bella Sabrina abbia ben 49 anni, ma siete curiosi di sapere com’è oggi? Scopriamolo!

Ricordate Sabrina Marinangeli a ‘Non è la Rai’? Eccola oggi a 49 anni: che schianto!

Tra le tantissime ragazze che si sono esibite nello studio di ‘Non è la Rai’, è davvero impossibile non ricordarci di lei. Stiamo parlando proprio di Sabrina Marinangeli. La ricordate? Protagonista indiscussa della prima e seconda edizione del programma di Gianni Boncompagni, la bellissima ragazza ha catturato l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che sono trascorsi esattamente 28 anni dalla fine della messa in onda della seconda edizione del programma, siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi la bella Sabrina?

Dopo l’incredibile successo riscontrato negli studi di ‘Non è la Rai’, Sabrina Marinangeli ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Ed ancora adesso, a quanto pare, sembrerebbe che ne faccia parte. Soprattutto grazie al suo talento musicale. Com’è cambiata? Eccola oggi a 49 anni:

Insomma,saranno passati anche 28 anni, ma Sabrina è sempre bellissima. Siete d’accordo?