In questi ultimi giorni, si è spesso parlato di Veronica Ciardi, ma ricordate com’era al GF? Sono trascorsi 11 anni dal suo esordio, incredibile a credere!

Se dovessimo fare una classifica dei personaggi pubblici che sono stati al centro dell’attenzione in queste ultime settimane, Veronica Ciardi occuperebbe il primo posto. Dapprima per il matrimonio con Federico Bernandeschi, che ha suscitato anche la ‘risposta’ della sua amica Sarah Nile, ed in seguito per l’annuncio della sua terza gravidanza. Insomma, diciamoci la verità, la bellissima Veronica sta vivendo uno dei periodi più magici e splendenti della vita di ciascuna donna. A questo punto, però, ci chiediamo: vi ricordate com’era ai tempi del GF? È proprio con la sua partecipazione al reality di Canale 5 che la Ciardi si è fatta conoscere ed amare da tutto il pubblico italiano, ma com’era esattamente? E, soprattutto, sono trascorsi 11 anni da quel momento, com’è cambiata in tutto questo tempo?

Veronica Ciardi è stata una delle concorrenti del Grande Fratello nel 2010, l’edizione vinta da Mauro Marin per intenderci, ma vi ricordate com’era? Se oggi, infatti, vanta di una bellezza davvero impressionante, come si mostrava alle telecamere di Canale 5? Scopriamolo.

Veronica Ciardi al GF, ricordate com’era? Incantevole come adesso: stenterete a crederci

Correva esattamente la decima edizione del GF quando Veronica Ciardi entrava come concorrente dell’ambitissima casa di Cinecittà. La ricordate? Com’è possibile non farlo, avete ragione! Con la sua immensa bellezza e il suo forte carattere, la giovanissima romana è stata una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione del reality. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 11 anni da quel momento, continua ad essere ricordata con immenso affatto da tutto il pubblico italiano. La domanda, però, che adesso vi facciamo è: ricordate com’era ai tempi del GF?

Oggi, dando uno sguardo approfondito al suo profilo Instagram, possiamo confermarvi che è di una bellezza davvero incredibile, ma com’era ben 11 anni fa? Siete proprio curiosi di saperlo? Beh, guardate un po’ qui:

Lunghi capelli neri e bellezza davvero impressionante: insomma, Veronica Ciardi non è affatto cambiata nel corso del tempo! Adesso è mamma e moglie, è vero. Tutto sommato, però, la bellissima romana è rimasta identica ai tempi del Gf. Siete d’accordo?