Gigi D’Alessio, cosa fa oggi la sua ex moglie: dal ‘burrascoso’ divorzio ad oggi, cos’è successo.

La storia d’amore con Anna Tatangelo si è conclusa ufficialmente da qualche anno. Ma prima di lei, nella vita di Gigi D’Alessio c’è stata per lungo tempo Carmela Barbato. I due si sono conosciuti ed innamorati da giovanissimi, quando l’artista napoletano era agli esordi. Si sono sposati nel 1986 e nello stesso anno è nato il primo figlio, Claudio. Successivamente sono arrivati Ilaria nel 1992, e Luca nel 2003.

LEGGI ANCHE —–>Verissimo, Anna Tatangelo sulla fine della storia con Gigi D’Alessio: “Sono andata contro tutto e tutti”

Il cantante napoletano ha anche un altro figlio, Andrea, nato dalla storia con Anna Tantangelo. Sarebbe stata proprio la conoscenza con quest’ultima la causa della rottura tra Gigi D’Alessio e la sua prima moglie. Una separazione burrascosa e molto dolorosa per Carmela. Ma cosa fa oggi l’ex moglie del cantante?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Gigi D’Alessio, com’è oggi e cosa fa la sua ex moglie Carmela Barbato

Una rottura burrascosa, quella tra Gigi D’Alessio e la sua ex moglie Carmela Barbato: la separazione è arrivata ufficialmente nel 2014. La loro storia era già in crisi, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la conoscenza tra il cantante napoletano ed Anna Tatangelo. La storia con quest’ultima, infatti, non è stata vista di buon occhio da tutti, inizialmente. Col tempo, però, le critiche si sono affievolite, davanti alla solidità del loro rapporto: nel 2010 è nato anche il loro splendido Andrea.

Ma che fine ha fatto oggi la prima moglie di Gigi, Carmela? Ebbene, dopo gli attriti dei primi anni, pare che tra i due i rapporti siano sereni. Per quanto riguarda la Barbato, non abbiamo tantissime informazioni. La donna sarebbe single e vivrebbe a Posillipo, quartiere di Napoli, con i figli minori Ilaria e Luca. Ha rilasciato qualche intervista negli anni, ma è molto riservata: non possiede alcun profilo social. Ma eccola in alcuni scatti postati qualche anno fa dai suoi figli Ilaria e Claudio:

Eh si, davvero bellissimi! E a oltre un anno dalla fine della lunga storia con la Tatangelo, Gigi D’Alessio oggi sarebbe legato alla Napoletana Denise Esposito, avvocato di 29 anni.