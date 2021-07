Sul suo canale social ufficiale, Clio Make Up ha mostrato la sua nuova casa: l’avete vista? Dall’ingresso alla cucina: ‘dettagli’ stratosferici.

È la vera e propria regina di Instagram, Clio Make Up. Amatissima e seguitissima, la simpaticissima Zammatteo vanta di un successo davvero clamoroso soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, spesso e volentieri, la make-up artist intrattiene il suo pubblico. Rendendoli, così, partecipi delle sue giornate, ma anche della sua vita. Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando, in lacrime, ha raccontato ai suoi followers il grave problema di salute che ha il suo gatto Oscar. E l’ha fatto anche qualche tempo fa. Quando ha voluto mostrare al suo pubblico una parte della sua nuova casa.

Sappiamo benissimo che, fino a qualche mese fa, Clio Zammatteo viveva a New York insieme a suo marito Claudio e la piccola Grace, loro primogenita. È con la nascita di Joy, la loro secondogenita, e il sopraggiungere della pandemia, che la coppia ha deciso di trasferirsi nuovamente in Italia. A questo punto, però, vi chiediamo: voi avete mai visto la casa di Clio Make Up? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vi sono dei dettagli davvero fenomenali.

Clio Make Up, avete mai visto la sua casa? È straordinaria!

È proprio sul suo canale social ufficiale che, alcuni mesi fa, Clio Make Up ha voluto mostrare al suo pubblico la sua nuova casa in Italia. Al momento del video, la simpaticissima Zammatteo ha sottolineato che la sua casa non era completa. In ogni caso, però, ha voluto mostrare quello che, come descritto dalla diretta interessata, è il piano che più vivono.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, la sua casa è composta da tre piani. Ed oltre al primo che presenta soggiorno, cucina e camera da letto matrimonio, vi sono altre due piani che rappresentano un po’ la zona notte e zona relax di Claudio. Siete pronti a questo tour? Vi diremo noi ogni cosa.

Appena si entra in casa, ci si trova in un ampio spazio del soggiorno. Arredato da un mega televisore, un divano rivestito da una stoffa apposita per i gatti e un’area dedicata ai giochi di Grace, il salotto si presenta come un luogo piuttosto confortevole e ricco di tutto l’occorrente per trascorrere delle ore in totale relax. Tra tutti i dettagli mostrati, uno ha catturato la nostra attenzione. Eccolo:

Posta sopra alla libreria in cui sono riposti alcuni dei regali dei suoi sostenitori, vi sono queste luci in neon con le iniziali delle loro due figlie. Davvero geniale, vero?

Non è finita qui. Ovviamente, a rendere ancora più speciale il soggiorno è proprio il camino.

Dopo aver presentato la zona ‘relax’, è tempo di mostrare la cucina. Rivestita in legno e fatta su misura per le loro esigenze, Clio è più che soddisfatta di questa parte di casa. E, soprattutto, è contenta di avere un piano da lavoro abbastanza grande da permetterle tutto quello che, invece, a New York non poteva fare. Passiamo, infine, alla ‘zona notte’. Dopo aver mostrato il bagno, Clio presenta la sua stanza da letto. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesca. Oltre ad un vasto letto matrimoniale, definito dai diretti interessati super comodo, la stanza presenta una vasta cabina armadio.

Recentemente, inoltre, Clio ha presentato anche il terzo e l’ultimo piano della sua casa. Completamente dedicata alle sue bimbe, anche questo è ricco di dettagli davvero pazzeschi. A partire, quindi, dalla zona relax e lettura di suo marito Claudio. Fino alle finestre di ultima generazione.