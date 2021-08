È stata una coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2 e si sono anche sposati, ma com’è la loro vita oggi? Colpo di scena incredibile: pazzesco.

È stata una delle coppie più belle di tutta la storia di Matrimonio a prima vista Italia. Protagonisti indiscussi della seconda stagione del programma, i due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti sull’altare. E da quel momento hanno dato inizio ad una splendida storia d’amore. Com’è cambiata, però, la loro vita dopo il programma? Appurato che sono trascorsi esattamente 4 anni dal loro matrimonio, siete curiosi di sapere com’è la loro vita oggi?

Difficile da credere, eppure è davvero così: Matrimonio a prima vista è l’unico programma che non soltanto ti permette di conoscere una persona completamente nuova, ma ti permette addirittura di sposartela e di iniziare con lei la vera e propria vita matrimoniale. Sia chiaro: le scelte delle coppie non sono affatto casuali. Grazie all’aiuto di esperti, infatti, si cerca di creare i perfetti abbinamenti. E, diciamoci la verità, quella composta da Francesca e Stefano, perché è di loro che stiamo parlando, era davvero perfetta. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fanno oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la loro vita? Vi diremo noi ogni cosa.

Ricordate Francesca e Stefano di Matrimonio a prima vista Italia 2? Colpo di scena

Era esattamente la seconda edizione di Matrimonio a prima vista Italia quando Francesca e Stefano vi prendevano parte e convolavano a nozze. Sin da subito affiatati a dispetto di tutte le altre coppie, i due ragazzi hanno vissuto una splendida storia d’amore. Durata, però, fino a qualche mese fa. Per circa 4 anni, infatti, Stefano e Francesca hanno vissuto un matrimonio davvero incredibile. Pochissimo tempo fa, però, la bella Musci ha annunciato la fine della sua storia d’amore col buon Protaggi.

Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia spinto la coppia a prendere questa amara decisione. Una cosa, però, è certa: l’annuncio della loro separazione è stato un vero e proprio colpo di scena per tutti. Anche perché, come dicevamo, si vedeva ad occhio nudo che i due fossero particolarmente legati.

Cosa ci dite voi? Vi piacevano come coppia Francesca e Stefano?