Ha partecipato al GF 12, com’è cambiata oggi? Vedere le sue foto vi spiazzeranno

È stata una concorrente del GF 12, la ricordate? Sono trascorsi 9 anni da quel momento: vedere le sue foto di oggi vi lascerà senza parole.

È stato il vero e proprio primo reality della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta nel 2001, il Grande Fratello ha riscosso un successo spropositato sin dalla sua prima puntata. Tanto è vero che adesso, a distanza di ben 20 anni dal suo esordio, continua a riscuotere un clamore davvero impressionante. Non c’è una persona che non abbia intenzione di prendere parte al famoso reality di Canale 5 e, soprattutto, di provare la sua ebbrezza. In questi lunghissime 16 edizioni, diciamoci la verità, abbiamo conosciuto tantissimi concorrenti. Tra questi, è davvero impossibile non ricordarci di lei.

Leggi anche –> Dal Grande Fratello al set, clamoroso annuncio dell’ex concorrente: la sua nuova avventura spiazza tutti

Ha preso parte al GF 12, la ricordate? Ebbene: entrata a far parte della casa di Cinecittà nella stessa edizione in cui vinse la bellissima Sabrina, la concorrente napoletana ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che dopo la sua esperienza nella casa si sono completamente spalancate le porte per lei nel mono dello spettacolo. Da quel momento, però, sono trascorsi esattamente 9 anni, ma com’è cambiata la sua vita oggi? E, soprattutto, com’è diventata? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ha partecipato al GF 12, la ricordate? Come cambiata dopo 9 anni dal programma: resterete di stucco

Nel corso di queste sedici ed intense edizioni del GF, come dicevamo precedentemente, abbiamo conosciuto ed apprezzato tantissimi concorrenti. Tra questi, adesso, vi parleremo proprio di lei: Adriana Peluso. Entrata a far parte del programma nel corso della sua dodicesima edizione, la giovanissima concorrente ha riscosso un successo davvero impressionante. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata ad oggi? Appurato che sono trascorsi 9 anni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata?

Leggi anche –> Nella casa del GF 10 era il più giovane: dopo 11 anni la sua vita è cambiata radicalmente, non immaginereste mai

Dopo il successo riscontrato nel corso del GF 12, la concorrente sembrerebbe che abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo. Qualche tempo fa, è vero, l’abbiamo vista nello studio di Uomini e Donne come corteggiatrice, ma da quel momento, però, non si è più vista. Tuttavia, però, la bellissima napoletana continua a riscontrare un successo davvero impressionante. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove è attivissima e seguitissima.

Davvero bellissima, vero?