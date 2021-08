Reduce dal successo di Temptation Island, Manuela ha raccontato l’incredibile del passato: soltanto adesso l’ha svelato, racconto straziante.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa recentissima edizione di Temptation Island, Manuela Carriero. Entrata a far parte del programma di Canale 5 in compagnia del suo fidanzato Stefano, la giovanissima barese non soltanto ne è uscita separata da lui, ma sembrerebbe che abbia ritrovato la serenità tanto desiderata accanto al tentatore Luciano Punzo. Cosa succederà tra loro? Chi lo sa! Al momento, i due sembrano essere davvero affiatati ed uniti. Per il resto, però, si vedrà!

Nel corso della sua esperienza sull’isola delle tentazioni, abbiamo conosciuta una Manuela che, seppure sofferente ai video del suo fidanzato, si è rialzata facilmente. Ecco. È proprio questo che l’ha contraddistinta: non soltanto la sua bellezza, ma anche il suo forte e determinato carattere. In pochissimi, però, sanno che, nel passato, la giovanissima Carriero non ha un passato affatto facile. A parlarne per la prima volta, è stata proprio la diretta interessata in una sua recentissima intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. È proprio sulle pagine del settimanale che la bellissima Manuela ha raccontato il suo dramma.

Temptation Island, il dramma del passato di Manuela: non l’aveva mai detto prima

Terminata la sua esperienza a Temptation Island, Manuela Carriero si è lasciata ad una lunga intervista su ‘Uomini e Donne Magazine’. Ed oltre a raccontare il suo viaggio nei sentimenti, la bella pugliese non ha potuto fare a meno di raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. E svelare, quindi, il suo dramma del passato. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, Manuela ha raccontato di non avere vissuto un’infanzia facilissima. E che, dopo la morte di suo padre per una grave malattia, anche lei ha dovuto rimboccarsi le maniche.

Dopo la morte di suo padre, purtroppo, anche sua madre si è ammalata di depressione e Manuela, insieme ai suoi fratelli, ha dovuto fare di tutto per dare il proprio contributo in famiglia. “Per tanti anni la mia sveglia è suonata alle cinque del mattino, per tanti anni ho passato Natale, Capodanno o Ferragosto al lavoro, non esistevano le domeniche libere”, ha confessato la Carriero alle pagine del settimanale.

