Ricordate la storia di Tiffany Barker a Vite al Limite? La ragazza era segnata da un dramma dell’infanzia, eccola oggi: è irriconoscibile!

Quante storie e quanti personaggi abbiamo conosciuto in queste nove edizione di ‘Vite al Limite’? Decisamente tantissimi! Eppure, nonostante questo, ciascuna loro storia ha toccato il cuore di tutti i loro telespettatori. I protagonisti del programma, lo sappiamo benissimo, sono pazienti con gravissimi problemi di obesità. Che, dopo anni ed anni trascorsi a mangiare per nascondere le loro debolezze e i loro drammi, decidono di riprendere la loro vita. E, quindi, di rivolgersi al dottor Nowzaradan per iniziare con lui un percorso di dimagrimento. È il caso, ad esempio, di Tiffany Barker. Poco meno che trentenne, la ragazza era giunta nel programma con un peso che superava i 300 kg. E con la serissima intenzione di ritornare in forma.

Come tantissime persone che hanno deciso di rivolgersi al programma, anche Tiffany Barker non aveva affatto un passato facile. Ed è proprio per questo motivo che, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che abbia nascosto la sua sofferenza nel cibo. Oggi, però, com’è? Beh, è irriconoscibile! Ecco perché.

È stata la protagonista indiscussa della settima stagione di ‘Vite al Limite’, Tiffany Barker. Entrata a far parte del programma con un peso che superava, seppure di poco, i 300 kg, la giovanissima donna nascondeva alle spalle un passato per nulla facile. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il suo rapporto col cibo sia iniziato da piccolina. Quando, a causa dell’assenza continua di sua mamma per lavoro, la Barker era costretta a badare alla sua famiglia. E alla faccende domestiche. E qui, quindi, che ‘scopre’ il mondo della cucina. E riesce, addirittura, a trovarvi lavoro. Molto presto, però, a causa del suo peso eccessivo, Tiffany sarà costretto a lasciare. E a trascorrere, quindi, le sue giornate in casa.

È proprio per questo motivo che, quindi, Tiffany decide di rivolgersi al dottor Nowzaradan. E di iniziare il suo percorso verso il dimagrimento. Dalla sua partecipazione al programma, sono trascorsi 2 anni, ma com’è cambiata? Ebbene: l’abbiamo rintracciata sui social. E, vi assicuriamo, resterete scioccati! Ecco perché:

Insomma, che dire: Tiffany Barker adesso è proprio un’altra persona. Siete d’accordo?