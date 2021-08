È stato il secondo classificato a Masterchef 2, sapete com’è cambiata la sua vita oggi? Sono trascorsi 8 da quel momento, eccolo adesso.

Avete nostalgia di Masterchef e delle sue precedenti edizioni? Niente paura! Su Cielo sono appena iniziati le repliche della seconda stagione. Terminate qualche giorno fa quelle delle terza stagione, che ha visto trionfare il simpaticissimo Federico, nel primo pomeriggio, vi sarà possibile rivivere il viaggio di Masterchef 2 e dei suoi concorrenti. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, a trionfare in questa edizione è stata la simpaticissima e talentuosa Tiziana. Ricordate? Sicuramente, si! Ricordate, però, chi si è classificato anche al secondo e terzo posto? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Ma non solo.

Oltre a ricordarvi chi sono i tre finalisti di Masterchef 2 e chi ha visto sfumarsi la possibilità di accaparrarsi non soltanto il montepremi finale di 100 mila euro, ma anche di pubblicare il suo primo libro di ricette, vi diremo anche com’è cambiata la loro vita adesso. Ad esempio, l’avvocato Tiziana sembrerebbe abbia lasciato l’Italia, ma cosa sappiamo invece del secondo classificato? Scopriamolo!

Ricordate il secondo classificato di Masterchef 2? Eccolo oggi dopo 8 anni

Come dimenticarsi di lui! Stiamo parlando proprio del secondo classificato a Masterchef 2. Protagonista indiscusso di quell’edizione del famoso talent di cucina, il trentatreenne pittore e copywriter di Como ha visto sfumarsi dinanzi agli occhi la possibilità di vincere il montepremi finale e di pubblicare il suo primo ricette. Nonostante si sia classificato al secondo posto, però, il successo che ha ricevuto il buon Maurizio è davvero smisurato. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 8 anni da Masterchef di quell’anno, continua ad essere ricordato con immenso affetto. A questo punto, però, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

Stando a quanto traspare dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la vita di Maurizio non sia affatto cambiata dopo Masterchef. Ancora fortemente legato alla sua passione per la cucina, sul suo canale social ufficiale si rintracciano scatti di piatti piuttosto squisiti. Ma non è affatto finita qui. Da come si legge dalla sua bio Instagram, sembrerebbe che il buon Prin non soltanto abbia un blog tutto suo che aggiorna con delle ricette incredibili, ma che sia anche fondatore del ‘Delivary Valley’ a Milano.

Insomma, una vita completamente stravolta, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ruota intorno alla sua più grande passione.