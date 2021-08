È stato uno dei volti più amati di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano: eccolo oggi dopo 12 anni dalla sua partecipazione, incredibile.

Correva esattamente l’anno 2001 quando Uomini e Donne andava in onda per la prima volta. Da quel momento, sono trascorsi ben 20 anni, eppure il programma di Maria De Filippi continua a riscuotere un successo davvero impressionante. Quanti troniste e troniste abbiamo conosciuto in questi lunghissimi anni? Decisamente tantissimi. Ed alcuni, nonostante siano passati anni dalla loro partecipazione al dating show, continuano ad occupare un posto nel cuore di tutti i telespettatori. Tra questi, senza alcun dubbio, ritroviamo proprio lui: Federico Mastrostefano. Entrato a far parte della trasmissione di Maria De Filippi nel lontano 2008, il buon romano ha saputo catturate l’attenzione del pubblico italiano per la sua incredibile simpatia.

Leggi anche –> È stato un tronista di Uomini e Donne nel 2010, poi espulso: cosa fa oggi? Resterete a bocca aperta

Sono trascorsi esattamente 10 anni da quando Federico Mastrostefano ha preso parte a Uomini e Donne ed ha riscosso un successo impressionante, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Dopo il dating show, il tronista ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Adesso, però, cosa fa? Curiosi di scoprirlo? Ecco i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, lo ricordate? Eccolo oggi dopo 12 anni

Se dovessimo stilare una classifica di tutti i tronisti più indimenticabili della storia di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano è tra coloro che occuperebbero i primi posti. Entrato a far parte della trasmissione di Maria De Filippi nel corso della stagione 2008/2009, il buon romano ha catturato l’attenzione del pubblico italiano per la sua immensa simpatia. Come dimenticare le sue battute? Beh, è davvero impossibile, non c’è che dire! Ebbene: da quel momento, sono trascorsi esattamente 12 anni da quel momento, ma com’è cambiata la sua vita ad oggi?

Leggi anche –> È stata una tronista di Uomini e Donne nel 2017, sapete cosa fa oggi? Dopo 4 anni la ritroviamo proprio così

Ai nostri microfoni poco meno di un anno fa, Federico Mastrostefano ha rivelato di continuare ancora adesso a svolgere il lavoro che svolgeva prima di diventare un tronista. Seppure l’esperienza televisiva sia stata bellissima, comunque rappresenta una parentesi. Ed adesso continua ad essere un istruttore di nuovo. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Ebbene: dopo la fine della storia d’amore con Pamela Compagnucci, avvenuta in diretta a L’isola dai Famosi, il simpaticissimo Federico ha ritrovato la serenità accanto a Veronica. Eccoli insieme.

Sono davvero splendidi, vero?