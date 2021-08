Si è classificato al terzo posto a Masterchef 2, lo ricordate? Non indovinereste mai cosa fa oggi: vita completamente rivoluzionata.

Senza alcun dubbio, anche voi non vi sarete mai persi l’appuntamento con Masterchef. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel lontano 2011 su Cielo, il talent dedicato alla cucina ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, in tutti questi anni, non soltanto si sono alternate tantissime edizioni, ma i suoi protagonisti continuano ad essere ricordati con immenso affatto da tutto il loro pubblico. In queste ultime settimane, ad esempio, su Cielo, stanno andando in onda le repliche di Masterchef 2, ricordate ogni minima cosa su questa edizione? Molto probabilmente, no! Ed è proprio per questo motivo che noi siamo qui a rinfrescarvi la memoria.

In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo raccontato della vincitrice e del secondo posto, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul terzo classificato? Sono trascorsi esattamente 8 anni dalla fine di Masterchef 2 e dalla vittoria di Tiziana al talent, ma com’è cambiata la vita del talento che si è aggiudicato il terzo posto? Scopriamolo! Anche se, vi anticipiamo, è stata drasticamente rivoluzionata!

Masterchef 2, ricordate chi è si è classificato al terzo posto? Eccola oggi dopo 8 anni

Tra pressure test, mistery box, duelli e sfide in esterne, Masterchef 2 è stato ricco di colpi di scena. E davvero indimenticabile. Ricordate, però, chi è arrivato al suo terzo posto? Come dimenticarlo! Stiamo parlando proprio del buon Andrea Marconetti. Ebbene: ma com’è cambiata la sua vita oggi? Appurato che sono trascorsi ben 8 anni dalla sua partecipazione al programma, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ecco: vi anticipiamo, la sua vita è stata completamente rivoluzionata.

Nel corso di Masterchef 2, Andrea Marconetti aveva raccontato di svolgere la professione di programmatore informatico. Adesso, però, la sua vita è letteralmente cambiata. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, dopo la sua esperienza al talent di cucina, il buon Marconetti continua a coltivare la sua passione per la cucina. Tanto che, da quanto traspare, sembrerebbe sia proprietario e chef di un ristorante a Milano.

Badate bene, però: la sua vita non è l’unica ad essere cambiata, ma lo è stato anche il suo look. Guardate un po’ qui:

Lo ricordate a Masterchef 2? Facevate il tifo per lui?