È davvero impossibile dimenticarci della tragica storia di Erica Wall a ‘Vite al Limite’: la donna rischiava grosso, oggi stenterete a riconoscerla!

Sono davvero tantissime le persone che, in queste lunghissime ed intense nove edizione di ‘Vite al Limite’, hanno deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Chi per gravissimi problemi di salute o chi, invece, perché fortemente desideroso di rimettersi in forma, tutti i suoi protagonisti hanno dei validissimi motivi per chiedere aiuto al chirurgo iraniano. Ed iniziare ad intraprendere un lungo percorso. Tra i tanti pazienti che abbiamo conosciuto, è davvero impossibile non ricordarci di lei. Stiamo parlando proprio di Erica Wall. Entrata a far parte del programma con un peso che superava i 300 kg, la donna aveva deciso di rivolgersi al buon Nowzaradan per riprendere in mano le redini della propria vita.

Anche lei, così come la maggior parte dei suoi ‘colleghi’, non aveva una situazione alle spalle molto facile. Sul web, infatti, si legge che Erica ha un difficilissimo passato. Ed una storia piuttosto tragica. Com’è cambiata, però, oggi? La simpaticissima Wall ha, infatti, preso parte al programma nel corso della sua quinta stagione, ma ora com’è? Beh, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, stenterete a riconoscerla. Ecco perché.

Erica Wall di Vite al Limite, ora è irriconoscibile: non ci crederete affatto

È stata la protagonista indiscussa della quinta stagione di ‘Vite al Limite’, Erica Wall. Eppure, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Vi diremo noi ogni cosa. Anche se, come sottolineato poco fa, vi assicuriamo: è davvero irriconoscibile! Prima di mostrarvela in tutta la sua bellezza, però, ci teniamo a raccontarvi la sua storia. In modo da poter sottolineare il suo percorso. E, soprattutto, la sua forza d’animo.

Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che Erica Wall abbia avuto questo rapporto ‘particolare’ sin da bambina. Tanto che, essendo obesa già da piccola, è stata anche vittima di bullismo a scuola. Ma non è affatto finita qui. Oltre alle mortificazioni subite dal padre, all’età di 16 anni, Erica è stata violentata. E questo, purtroppo, non ha fatto altro che contribuire ancora di più all’aumento del suo peso. È proprio per questo motivo che, dopo aver raggiunto e superato i 300 kg, Erica decide di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Com’è cambiata, però, da quel momento? Sono trascorsi 4 anni da quel momento, ma com’è cambiata? Eccola qui:

Insomma, Erica adesso è davvero irriconoscibile. Siete d’accordo?