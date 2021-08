E’ stato Don Anselmo ne Il Segreto: l’attore nella soap era così, ma com’è adesso? Resterete di stucco!

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto un successo incredibile, non solo in Spagna. I telespettatori si sono lasciati prendere dalle vicende che hanno fatto da sfondo alla trama. La telenovela è andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021. Proprio a fine maggio c’è stato il colpo di scena che nessuno poteva immaginare.

Leggi anche Ne Il Segreto ha interpretato Gonzalo: oggi non credereste ai vostri occhi, l’attore si mostra così

Per ben 8 anni abbiamo seguito gli episodi della serie, con dodici stagioni che hanno lasciato il segno. Dalla prima all’ultima, tantissimi personaggi hanno attraversato le ‘strade’ di Puente Viejo. Nella foto vediamo il bravissimo Don Anselmo. Il sacerdote non è stato presente fino alla fine, ma dal 2011 al 2019. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore spagnolo Mario Martin. Lo ricordiamo così, ma com’è oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Ne Il Segreto ha interpretato Don Anselmo: vedere l’attore oggi vi lascerà senza parole

Una trama che fin dall’inizio ci ha letteralmente conquistato. Tra amori, intrighi, litigi, affronti e inganni, e tanto altro. Il Segreto ci ha accompagnato per molti anni, esattamente, in Italia, abbiamo avuto modo di seguirlo dal 2013 al 2021. E’ stato nel maggio di quest’anno che è andata in onda l’ultima puntata.

Leggi anche Ne Il Segreto è stata la bellissima Emilia: nella soap era così, oggi l’attrice ha stravolto il suo look

Don Anselmo, il personaggio in foto, ha fatto parte della soap per tantissimi anni. Un Sacerdote sempre pronto a dare una mano a tutti i cittadini di Puente Viejo. Non sono mancati i colpi di scena che hanno attraversato anche questo personaggio. L’attore che l’ha interpretato è Mario Martin. Nella soap l’abbiamo visto assumere i panni di un sacerdote, ma com’è nella vita reale?

Avete osservato con attenzione lo scatto? Cosa ne pensate? Martin non è assolutamente cambiato. Appare solo più sorridente, e molto più giovane, mentre nella telenovela ha vestito perfettamente i panni e il comportamento del suo personaggio. Classe 1949, l’attore è conosciuto per le sue apparizioni in numerose serie televisive e alcuni film.