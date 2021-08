È stata una concorrente del GF 7, la ricordate? Rivederla oggi dopo 14 anni vi lascerà davvero di stucco: ecco perché.

È davvero impossibile non ricordarsi di lei! Di chi parliamo? Semplice: di un’ex amatissima e seguitissima concorrente del Grande Fratello 7. In tutti questi anni, diciamoci la verità, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi concorrenti. Ed abbiamo amato ed apprezzato ciascuno di loro. Tra questi, però, non si può fare a meno di ricordare un’ex gieffina che, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero impressionante. E che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al programma, continua ad avere un posto nel cuore di tutti i suoi telespettatori.

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata? Appurato che sono trascorsi ben 14 anni dalla sua partecipazione al programma, siete curiosi di sapere com’è diventata? E, com’è la sua vita? Ci pensiamo noi a rivelarvi ogni cosa, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero di stucco. Perché? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ha partecipato al GF 7, eccola oggi dopo 14 anni: incredibile

È stata una concorrente del Grande Fratello 7, l’edizione vinta da Milo Coretti per intenderci. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione su di sé. Di chi parliamo? Semplice: della bellissima e simpaticissima Francesca Paola Di Meo. Con una bellezza travolgente e una simpatia tipica del sud, l’ex gieffina è stata la protagonista indiscussa di quell’anno. Sono trascorsi ben 14 anni da questo momento, ma com’è cambiata la vita dell’ex concorrente ad oggi?

Ricordate la bellissima Francesca Paola Di Meo nella casa del GF 7? Ebbene: rivederla adesso vi lascerà davvero di stucco. L’abbiamo, infatti, rintracciata su Instagram. Ed abbiamo constatato che la sua vita adesso è letteralmente cambiata. All’epoca del reality, Francesca era appena venticinquenne. Adesso, invece, è una donna matura. E, soprattutto, mamma di due splendidi bambini. Eccola qui:

Ovviamente, lei non è affatto cambiata nel corso degli anni. Splendida era nella casa del Gf. E bellissima è ancora adesso nonostante i 14 anni passati.