Olimpiadi di Tokyo 2020: qual è il valore delle medaglie azzurre: le cifre del bronzo, argento e oro.

Sono iniziate il 23 luglio 2021 le Olimpiadi di Tokyo 2020, e avranno fine l’8 agosto 2021. A causa della pandemia, dovuta alla diffusione del coronavirus, sono state posticipate. Erano programmate dal 24 luglio al 9 agosto 2020, e la situazione di emergenza sanitaria ha portato alla decisione di spostare di un anno tale evento. I giochi olimpici sono a porte chiuse e hanno mantenuto, comunque, il nome Tokyo 2020.

Leggi anche Tokyo 2020, chi è Daisy Osakue: età, carriera e quella terribile aggressione

Per gli italiani in gara sono arrivati i primi risultati. Tutti i posti ottenuti sono vittorie, perchè dietro ad un podio o non podio, c’è sudore, sacrificio e passione, e questo non può che renderci sempre orgogliosi dei nostri atleti. Mancano pochi giorni, e ci sarà la fine di questo grande evento. Ma qual è il valore delle medaglie azzurre che gli atleti italiani portano a casa? Scopriamo insieme le cifre del bronzo, argento e oro.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Olimpiadi di Tokyo 2020: qual è il valore delle medaglie di bronzo, argento e oro azzurre

L’8 agosto 2021 si concluderanno le Olimpiadi di Tokyo 2020. In questi giorni abbiamo visto trionfare gli atleti. Sudore, sacrificio, sforzi, passione e tanto altro, fanno parte di una lunga e impegnativa preparazione, per giungere a questo evento nel migliore dei modi. Tante soddisfazioni e tante vittorie. Ma qual è il valore delle medaglie portate a casa?

Leggi anche Olimpiadi, Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri: sapete chi è la sua compagna?

Sembrerebbe, da quanto si apprende, che i CONI abbia incrementato del 20% il premio in danaro, mentre l’oro ha subito una maggiorazione di 30 mila euro. Tale scelta è stata presa per sostenere gli atleti che hanno dovuto fare maggiori sacrifici, dopo il rinvio di un anno dei giochi. Per questo, i nuovi valori delle medaglie risultano essere intorno ai 180mila euro per chi conquista la medaglia d’oro, 90mila per la medaglia argento, e circa 60 mila euro per chi porta a casa la medaglia di bronzo.

Non è questa una regola condivisa, perchè ogni Paese è autonomo e decide qual è l’importo in denaro da erogare ai propri atleti. Molti hanno cifre decisamente più alte.