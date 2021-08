In questo scatto era solo un bambino insieme alla sua mamma: oggi è un amatissimo e famosissimo inviato di Striscia la Notizia.

In questo scatto vediamo l’ amatissimo inviato di Striscia la notizia, da bambino. La foto è stata resa nota qualche giorno fa, sul suo seguitissimo profilo instagram. Gli utenti l’hanno subito notato. Ovviamente in poco tempo il post è stato accolto da tantissimi like e commenti.

Vi anticipiamo che, con i suoi servizi, il famoso inviato riesce sempre a sorprenderci, e a portare a galla la verità. Come da lui riportato, nella foto è accompagnato dalla sua mamma, mentre lo tiene per un braccio. Guardate con attenzione, avete capito di chi si tratta? Se la risposta è no, seguiteci, ve lo sveliamo noi!

Era solo un bambino insieme a sua mamma: oggi l’inviato ci conquista con i suoi servizi

Tutti siamo avvezzi a condividere sui nostri canali social, che sia una foto, un video e tanto altro. Ma sono ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo che riescono a conquistare l’attenzione di tutti. Proprio come il bambino presente in questo scatto, allora era piccolo, ma oggi è famosissimo.

Da tantissimi anni lo vediamo in veste di inviato della seguitissima trasmissione Striscia la notizia. In venti anni, sono circa 1.300 i Tapiri consegnati a personaggi nazionali e internazionali della cronaca politica, sportiva e dello spettacolo. Ebbene sì, dopo questo fondamentale indizio, siamo certi, avete capito chi è il bambino in foto.

Valerio Staffelli ha pubblicato questo scatto sui suoi social: “Secondo me, la cosa che fa più ridere è la faccia terrorizzata di mia mamma… from 1966″, ha scritto a corredo con tanto di risata, riscontrando l’umorismo dei suoi follower. I fan, infatti, hanno commentato lo scatto, colpiti ed entusiasti.