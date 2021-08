È stato il vincitore di Hell’s Kitchen 1, come dimenticarlo: sapete com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Eccolo oggi dopo 7 anni.

Tra i tantissimi talent di cucina, è davvero impossibile non ricordarci di questo: Hell’s Kitchen. Il suo nome non vi è affatto sconosciuto? Come darvi torto! Basato sulla stessa format del programma statunitense con protagonista indiscusso il temibile Gordon Ramsay, anche l’Italia ha avuto le sue ‘cucine da incubo’. E, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero impressionante. Composta da due brigate, quella rossa e quella blu, suddivise equamente in maschi e femmine, la trasmissione ha come obiettivo assoluto di eleggere un migliore aspirante chef delle due squadre. Che, a fine ‘gara’, avrà la possibilità di assumere, per circa sei mesi, il ruolo di executive chef presso uno dei resort dove si potranno gustare tutte le prelibatezze della cucina di Carlo Cracco. Davvero incredibile, vero?

Il programma, come ricorderete, è andato in onda dal 2014 fino al 2018. Ed ha riscosso un clamore assurdo. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi il vincitore di Hell’s Kitchen 1? Appurato che, dopo aver vinto il programma, ha assunto questo importantissimo ruolo, com’è cambiata la sua vita oggi?

Cosa fa oggi il vincitore di Hell’s Kitchen 1? Com’è cambiata la sua vita dopo 7 anni

Nel 2014, come dicevamo precedentemente, è andata in onda Hell’s Kitchen 1. Che non soltanto ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata, ma ha eletto come suo vincitore il buon Matteo Grandi. Lo ricordate? È stato proprio lui che, dopo estenuanti prove e servizi al ristorante, è riuscito a sbaragliare la concorrenza. E ad accaparrarsi il premio finale.

Dal momento della sua vittoria, però, sono trascorsi esattamente 7 anni, ma com’è cambiata la sua vita? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram sembrerebbe che, seppure sempre dedito a coltivare la sua passione per la cucina, la vita di Matteo Grandi sia fortemente cambiata. Sembrerebbe, infatti, che adesso sia proprietario di un ristorante tutto suo.

Cosa ne pensate di Matteo Grandi? Siete contenti del suo successo?