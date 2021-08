Aveva solo tre anni, ma era già un incanto: la bambina in questa foto oggi è un’attrice amatissima.

I personaggi del mondo dello spettacolo amano condividere sui social immagini particolari, e rendere partecipi i follower di un momento della loro vita. Spesso, sono avvezzi a pubblicare scatti che li ritraggono in un periodo legato all’infanzia o comunque ad un tempo passato.

E’ sempre bello ricordare i momenti che ci hanno accompagnato facendoci divenire le persone di oggi, ed è ancora più bello vedere come i personaggi famosi che più amiamo, ripongano in noi una certa fiducia, rendendo pubblici alcuni momenti privati. Proprio come l’attrice in questa foto, era ancora una bambina, ma era già un incanto. Ve l’abbiamo svelato, oggi è un’attrice amatissima e bravissima, ma è anche una conduttrice televisiva. La sua carriera, però, è iniziata come modella, a soli 15 anni. In questa foto aveva solo tre anni, quindi, è difficile capire così su due piedi chi è: scopriamolo insieme!

In questo scatto aveva solo tre anni: oggi è un’attrice amatissima

Uno scatto del passato in cui è ritratta la bellissima e bravissima attrice. Aveva solo tre anni, ma era già un incanto. Ve l’abbiamo svelato, è un’attrice e conduttrice televisiva.

Attratta fin da giovanissima dal mondo dello spettacolo, ha iniziato a muovere i primi passi come modella, a soli 15 anni, per fotoromanzi. La bambina in foto è oggi famosissima! Anche suo fratello è un popolarissimo e amatissimo attore. Insieme hanno recitato in fiction di successo come Io non dimentico, L’onore il rispetto, Sangue Caldo e Pupetta- Il coraggio e la passione. Adesso, pensandoci bene, avete capito chi è la bambina in foto? E’ la bellissima Manuela Arcuri!

E’ stata proprio l’attrice a rendere pubblico lo scatto del passato sui social, l’anno scorso: “Io all’età di tre anni, qui siamo al Lago di Canterno. Amo riguardare queste foto e mi rendo conto di quanto il tempo passi veloce… ogni attimo è prezioso e merita di essere vissuto con l’entusiasmo di un bambino”, ha scritto a corredo. L’Arcuri era una dolcissima bambina, e oggi è una donna straordinaria!