Proprio oggi, Meghan Markle compirà i suoi primi 40 anni: per l’occasione, ha organizzato una festa davvero speciale, tutti i dettagli.

Questa di oggi sarà una giornata davvero indimenticabile per Meghan Markle. Proprio oggi, Mercoledì 4 Agosto, infatti, la bellissima moglie di Harry compirà ben 40 anni. Avete letto proprio bene, si! La splendida mamma di Archie e della piccola Lillibet festeggerà il suo compleanno. Un evento davvero speciale, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, deve essere festeggiato davvero alla grande. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima Markle abbia organizzato una vera e propria festa straordinaria per il suo compleanno.

Compiere 40 anni, diciamoci la verità, non è assolutamente cosa da niente. È proprio per questo motivo che, quindi, Meghan Markle ha deciso di festeggiarli davvero in grande. Sul web, infatti, si leggono tutti i dettagli di questa festa davvero incredibile. Di che cosa parliamo esattamente? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. A partire dalla location fino all’organizzatore, vi diremo tutto quello che occorre sapere.

Meghan Markle compie 40 anni: festa grande, tutti i dettagli pazzeschi

Insieme a suo marito Harry e i suoi due figli, proprio oggi, Meghan Markle festeggerà i suoi 40 anni. E, come dicevamo precedentemente, per farlo, ha deciso di organizzare qualcosa davvero di straordinario. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella Markle abbia organizzato una festa a Montecito, nella villa dove la coppia si è trasferita dopo l’addio alla Royal Family. E che si sia fatta aiutare dall’organizzatore di eventi più pazzesco che ci sia. Stiamo parlando di: Colin Cowie. Ma le ‘sorprese’ non sembrerebbero essere finite qui. Si legge, infatti, che a rendere ancora più speciale ed indimenticabile il suo compleanno, ci sarà un ampio buffet, ricco di vini e cibi locali, messo a disposizione di tutti gli ospiti. E che per la torta il buon Harry abbia deciso di affidarsi ad una vera e propria garanzia.

Seppure un giorno di festa, purtroppo, Meghan Markle sembrerebbe abbia preso una drastica decisione: il numero degli invitati è drasticamente ridotto. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che gli invitati siano all’incirca 60. E che tra essi, infine, ci sia anche Oprah Wnfrey.

Insomma, un compleanno davvero indimenticabile. Che ne pensate?