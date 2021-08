Taylor Lautner ha interpretato Jacob in Twilight: sapete chi è la sua fidanzata? Gli scatto social sono da favola.

Twilight è una saga che ha appassionato grandi e piccini. L’attenzione cade sulla storia d’amore tra Isabella Swan e Edward Cullen. In questa burrascosa quanto pericolosa storia d’amore, c’è però anche lui, Jacob. Quest’ultimo è un licantropo, e si innamora perdutamente di Bella.

La giovane si lascia prendere amorevolmente dall’affetto di Jacob, ma il suo amore per Edward è più forte. Anche se, in un certo momento, vediamo la ragazza molto dubbiosa, sostenendo di amare entrambi, ma di più l’altro. Molti fan hanno sperato nel lieto fine con il licantropo, altri invece speravano nell’amore per il vampiro, come è poi accaduto. Questi personaggi della saga sono stati interpretati da tre attori amatissimi: Kristen Stewart, Roberts Pattinson e Taylor Lautner. Adesso, concentriamo la nostra attenzione su Lautner. Sapete chi è la sua fidanzata? Lei è bellissima e non sembra appartenere al mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme chi è.

Taylor Lautner era Jacob in Twilight: sapete chi è la sua fidanzata?

Nella famosa saga Twilight, che ha avuto un successo internazionale, abbiamo avuto modo di immergerci in un’avventura fantastica. Abbiamo fatto cenno ai tre personaggi che più di tutti hanno fatto da centro alla trama. Qui, abbiamo citato Jacob Black, amico di infanzia di Bella. Sarà proprio lui a spiegare alla giovane la storia della famiglia Cullen e le sue vere origini.

Il ragazzo, però, si innamora di Isabella, tanto da manifestarle pienamente il suo affetto. Quello che poi è accaduto lo conosciamo benissimo! L’ultimo capitolo della saga è uscito nel 2012, e ovviamente, dopo la conclusione sappiamo che gli attori hanno continuato ognuno sulla propria strada. Il personaggio di Jacob è stato interpretato da Taylor Lautner. Lui è famosissimo, ma sapete chi è la sua fidanzata? Eccoli insieme in uno scatto bellissimo:

Lei è Taylor Dome, e sembrerebbe non appartenere al mondo dello spettacolo. La bellissima fidanzata dell’attore dovrebbe essere una infermiera. I due fanno coppia dal 2018, anno di pubblicazione delle prime foto insieme.