Per l’ex amatissimo ballerino di Amici è appena iniziata una nuova avventura: su Instagram, le parole davvero da brividi, incredibile!

La sua esperienza nella scuola più ambita d’Italia è terminata soltanto da qualche mese. Eppure, per l’ex ballerino di Amici è tempo di gettarsi a capofitto in una nuova avventura. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Che, alcuni giorni fa, sul suo canale social ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di condividere questo momento fantastico col suo pubblico social.

Leggi anche –> Indiscrezione bomba: non sarà ad Amici di Maria De Filippi, addio doloroso per i fan

Nel corso del suo percorso nella scuola di Amici, il giovanissimo ballerino si è contraddistinto oltre che per il suo incredibile talento, anche per la sua immensa duttilità. Che fosse una coreografia di danza classica o, addirittura, latina, il concorrente riusciva a destreggiarsi davvero alla grande. E, soprattutto, a guadagnare il consenso dei giudici e del pubblico. Certo, non è stato lui il vincitore, questo è vero. In ogni caso, però, il giovane può dire di aver vinto ugualmente. Di chi parliamo, però? E, soprattutto, qual è questa nuova avventura a cui ha preso parte? Siete curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi tutti i dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’ex ballerino di Amici pronto ad una nuova avventura: il post da brividi

Durante il suo percorso nella scuola di Amici, lo sappiamo benissimo, il giovanissimo ballerino ha impressionato tutti per il suo immenso talento. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche mese dalla fine della sua esperienza, è pronto ad iniziare una nuova avventura. È stato proprio il diretto interessato a rivelare ogni cosa al suo pubblico social. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutti di gioia. Stiamo parlando proprio di lui: Alessandro Cavallo. Ricordate la sua bravura e la capacità di conquistare tutti quando era al centro del palco? Ebbene: sembrerebbe che, proprio in questi giorni, l’ex ballerino di Amici abbia iniziato una nuova avventura.

Leggi anche –> Ora la conosciamo così, ma ricordate com’era ai tempi di Amici? Correva l’anno 2016: incredibile

“Si è avverato il mio sogno”, ha detto Alessandro Cavallo. Rivelando, quindi, di avere iniziato a lavorare con una delle compagnie di danze più famose in assoluto.

In bocca al lupo, caro Alessandro!