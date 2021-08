Gerry Scotti è stato avvistato al supermercato di Modica con un look insolito: indossa un accessorio particolare, non gliel’avevamo mai visto prima d’ora!

Virginio Scotti, meglio conosciuto come Gerry Scotti, è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. E’ uno dei volti più amati nel nostro paese: come conduttore ha all’attivo 700 prime serate ed oltre 8000 puntate di programmi sulle reti Mediaset. E’ nato in provincia di Pavia, a Camporinaldo: sapete perchè ha scelto di chiamarsi Gerry come nome d’arte? Il nomignolo risale alla sua infanzia: i suoi compagni di scuola lo chiamavano così. Lo vediamo in tv sempre sorridente e con un completo adatto al piccolo schermo: negli ultimi giorni è stato avvistato in un supermercato in Sicilia. La foto sta facendo il giro del web: non lo avevamo mai visto con questo look!

Gerry Scotti beccato al supermercato: indossa un ‘accessorio’ particolare, mai visto così in tv

Il famoso Gerry Scotti, secondo quanto rivela il portale Ragusa Oggi, sta trascorrendo le sue vacanze estive in Sicilia, una terra che più volte ha confessato di amare. E’ stato beccato a Modica, in compagnia di un suo fan: il celebre conduttore è stato avvistato con un look insolito!

La presenza di Gerry Scotti in un supermercato di Modica non è affatto passata inosservata. Non solo per la sua popolarità ma anche per il suo look diverso da quello che vediamo in tv. Il conduttore, vicino ad un fan, indossa un bermuda ed un cappellino mai visto prima. Si tratta di una coppola beige: gli dona molto! Ecco la fotografia che gira sul web:

