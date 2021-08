Ricordate la storia di Raffaele a ‘La clinica per rinascere’? La sua trasformazione è davvero clamoroso: resterete a bocca aperta!

È stato il protagonista indiscusso del finale di stagione della prima edizione de ‘La clinica per rinascere’, il buon Raffaele. Con un peso iniziale di ben 256 kg, il buon Chioccola ha deciso di rivolgersi al dottor Cristiano Giardiello, chirurgo della clinica Pineta Grande Hospital in Campania, per riprendere in mano la propria vita. Purtroppo, il suo percorso non è stato affatto facile all’interno del programma. E nel mentre non sono nemmeno mancati i momenti di sconforto. Com’è cambiato, però, Raffaele? Dopo aver iniziato il cammino con il buon Giardiello e la sua squadra, quindi, com’è diventato Raffaele?

Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, appena vedrete la sua trasformazione clamorosa, resterete davvero a bocca aperta. Perché? Guardate con i vostri stessi occhi!

La storia di Raffaele a ‘La clinica per rinascere’ ha colpito tutti: eccolo com’è cambiato

Così come Rosarita, Maria Elena, Costanza e Gianni, anche Raffaele è stato uno dei pazienti del dottor Cristiano Giardiello per poter ritornare in forma, ma anche per poter ‘rinascere’. Arrivato nel programma con un peso che raggiungeva i ben 256 kg e con delle condizioni fisiche piuttosto drammatiche, il buon Chioccola ha iniziato il suo percorso nei migliori dei modi. E, dopo aver perso dapprima 8 kg ed, in seguito, altri 16 kg, ha potuto così sottoporsi al tanto agognato intervento di chirurgia.

Anche il percorso di Raffaele nel corso della sua prima edizione de ‘La clinica per rinascere’ è stato davvero encomiabile. E, soprattutto, da insegnamento. Com’è andata a finire, però? Dopo l’operazione, com’è diventato? Ebbene: a distanza di 4 mesi dall’operazione, Raffaele è arrivato a pesare ben 161 kg. Quindi, in totale è riuscito a dimagrire 90 kg. Non male, vero? E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Ma l’ha sottolineato anche lo stesso dottor Giardiello. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo informazioni di Raffaele. Sembrerebbe, infatti, che l’uomo non abbia i social. In ogni caso, però, il suo cammino è stato davvero impressionante.

