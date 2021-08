In questa foto è l’amatissimo calciatore da bambino: l’avete riconosciuto? È impossibile non farlo: davvero incredibile!

Diteci la verità: siete riusciti a riconoscere a primo impatto chi è questo dolcissimo bambino? Stiamo parlando di uno dei calciatori italiani più amati ed apprezzati in assoluto. Certo, circa un paio di anni fa, ha appeso le scarpette al chiodo. Ed ha detto ‘addio’ al mondo del calcio giocato. Nonostante questo, però, l’ex bomber della Serie A continua ad essere uno dei volti più amati dello sport italiano. Recentemente, ad esempio, ha annunciato di essere pronto ad una nuova avventura sportiva. E, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato impressionati tutti i suoi sostenitori. Insomma, è proprio il caso di dirlo: che sia in campo o fuori dal campo, il calciatore fa sempre impazzire il suo pubblico italiano.

A questo punto, però, ci chiediamo: chi è questo bambino? Adesso è un uomo, compagno di una splendida showgirl e papà di due splendide femminuccie. In questa foto, però, è soltanto un bambino immerso nel suo mondo di calciatore. Voi siete riusciti a riconoscerlo? Guardate con attenzione la foto: non vi sarà affatto impossibile!

Chi è questa famosissimo calciatore da bambino? Impossibile non riconoscerlo: è proprio lui

Abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram ed abbiamo rintracciato un suo tenerissimo scatto da bambino. Con indosso la maglia del Milan, maglia che, come sottolineato dal diretto interessato, l’ha fatto crescere e educare, l’amatissimo calciatore della Serie A si mostra in questo scatto inedito.

Di chi stiamo parlando, però? Guardate con attenzione la foto e, come dicevamo precedentemente, vi assicuriamo che non vi risulterà assolutamente difficile capire di chi stiamo parlando. Anche perché, nonostante sia davvero incredibile crederci, il calciatore in questione non è affatto cambiato. Certo, adesso è cresciuto. Ed oltre ad aver cavalcato l’onda del successo, ha messo su anche una splendida in famiglia. Tutto sommato, però, la fisionomia è completamente rimasta identico. Bando alle ciance, stiamo parlando di lui:

Diteci la verità adesso: voi avevate immaginati che si trattasse proprio di Alessandro Matri?