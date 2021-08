È stata una tronista di Uomini e Donne nel 2005: sono trascorsi 16 anni, rivedere le sue foto oggi vi lascerà davvero senza parole.

Nel corso di questi lunghissimi 20 anni di messa in onda di Uomini e Donne, abbiamo conosciuti tantissimi tronisti e troniste. Tra le tante, però, è davvero impossibile non ricordarci di lei: stiamo parlando della giovanissima tronista che ha avuto la possibilità di prendere parte al programma nel lontano 2005. Con i suoi occhi chiari, lunghi capelli biondi e un sorriso davvero dolcissimo, la giovane tronista è entrata nel cuore di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che ancora adesso, nonostante siano passati ben 16 anni dalla sua partecipazione al programma, si chiedono com’è cambiata la sua vita oggi. E, soprattutto, cosa fa oggi.

Il suo percorso all’interno di Uomini e Donne è stato davvero incredibile. Entrata a far parte del programma dapprima come corteggiatrice di Antonella Zara, scomparso in seguito ad un incidente stradale nell’Agosto del 2008, ed in seguito come tronista, la bellissima si è facilmente contraddistinta da tutti i suoi ‘colleghi’. Cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata? Scopriamolo!

È stata una tronista di Uomini e Donne nel 2005, eccola oggi dopo 16 anni: incredibile

La ricordate come tronista di Uomini e Donne nel 2005? Come dimenticarla, avete ragione! Stiamo parlando proprio di lei: della bellissima e simpaticissima Luana Di Bella. Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi dapprima come corteggiatrice dell’ex tronista Antonella Zara, la ragazza si è facilmente fatta conoscere, apprezzare ed amare. Tanto che, dopo qualche mese, ha avuto lei la possibilità di sedersi sulla tanto agognata ed ambita sedia rossa. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 16 anni, ma cosa fa oggi Luana?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Luana abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo diversi anni fa. E che adesso, invece, si gode alla grande la vita da mamma e moglie. Dopo la fine della sua storia d’amore con Enrico Gatti, suo corteggiatore e scelta, la giovane Di Bella ha ritrovato l’amore a telecamere spente. Ed adesso è felice ed innamorata. Eccola:

Rivederla vi ha fatto un certo effetto, vero? L’abbiamo lasciata giovanissima, adesso la ritroviamo una splendida donna.