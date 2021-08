È stato un concorrente di Amici nel 2003, come dimenticare il suo talento: a distanza di 18 anni, la sua vita è drasticamente cambiata!

È stato uno dei primi talent show ad approdare sul piccolo schermo e a riscuotere, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero impressionante. In onda a partire dal Settembre del 2001 col titolo di ‘Saranno Famosi’, il programma di Maria De Filippi ha offerto, e lo fa tuttora, a migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze l’opportunità di poter coltivare la propria passione. Che sia per il canto, per il ballo, per la recitazione o per la musica lirica, il programma concede la possibilità a tantissimi giovanissimi talenti di poter studiare con dei professori davvero incredibili. E, soprattutto, di poter collaborare con dei veri e propri professionisti.

Dalla messa in onda della prima edizione di ‘Saranno Famosi’, sono trascorsi esattamente 20 anni. E nel frattempo abbiamo visto alternarsi tantissimi concorrenti. Tra questi, però, è davvero impossibile non ricordarci di lui. Stiamo parlando del simpaticissimo cantante che ha preso parte ad Amici nel 2003. Lo ricordate? Sapete che la sua vita, dopo esattamente 18 anni, è drasticamente cambiata? Scopriamo come.

È stato un cantante di Amici nel 2003, lo ricordate? Eccolo oggi dopo 18 anni: cambio vita clamoroso

Come dimenticarlo ad Amici nel 2003! Diventato concorrente nel corso della terza edizione del talent show, il simpaticissimo cantante ha riscosso un successo davvero impressionante sin dal primo momento. Stiamo parlando proprio di lui: Gianluca De Martini. Ricordate la sua voce e il suo incredibile talento? Come non farlo, avete ragione! Ebbene. Sono trascorsi esattamente 18 anni da quel momento, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita ad oggi?

Abbiamo rintracciato il buon De Martini su Instagram. Ed abbiamo potuto fortemente constatare che la sua vita, a distanza di 18 anni dal talent, è fortemente cambiata. Non soltanto, come scritto sulla bio social, sembrerebbe che Gianluca continui a perseguire la sua passione per la musica e, soprattutto, per il canto, ma che sia diventato anche un make-up artist.

Avreste mai immaginato un cambio vita così clamoroso?