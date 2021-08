Attraverso una serie di Instagram Stories, Rosa Perrotta ha raccontato il brutto spavento vissuto nelle scorse ore: cos’è successo.

Delle ore piuttosto drammatiche, quelle che hanno trascorso Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha perso occasione di poter raccontare al suo pubblico cosa è successo nelle scorse ore a suo figlio Domenico Ethan. E, soprattutto, il brutto spavento vissuto. “È stata la notte più brutta della nostra vita da quando è nato, la più spaventosa”, ha iniziato a raccontare la splendida Perrotta.

Da quanto si apprende dal suo drammatico racconto, sembrerebbe che, nelle scorse ore, il suo primogenito sia stato parecchio male tanto da ritenere necessario, appena atterrati su Napoli, portare il piccolo al Pronto Soccorso. “Era una stufa, non so quanto potesse avere di febbre”, ha raccontato Rosa.

Rosa Perrotta, brutto spavento per Ethan: “Ha avuto una crisi isterica”

Appena arrivati a Napoli dalla Sicilia, dove hanno trascorso alcuni giorni in vacanza, e resisi conto dello stato di saluto non ottimale del piccolo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso, quindi, di portare subito Domenico Ethan al Pronto Soccorso. È soltanto qui che la coppia ha scoperto che il loro primogenito aveva un po’ di febbre causata dalla gola. “Gli hanno fatto una siringa di cortisone anche in dose bella elevata per fare scendere la febbre. E l’abbiamo portato a casa. Nel frattempo, ci hanno detto di tenere sotto controllo la temperatura fino a questa mattina”, ha detto ancora l’ex tronista. Continuando, poi, a dire che lo spavento non è stato tanto per la febbre durante la notte, che non ha mai superato i 37,7 gradi, ma il comportamento adottato dal piccolo qualche ora dopo il suo ritorno a casa. “Ha avuto una crisi isterica”, ha raccontato. Svelando, inoltre, di non riconoscere affatto suo figlio. “Io non lo riconoscevo, piangevo disperata. Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti”, ha raccontato.

È proprio in questo preciso istante che Rosa ha deciso di chiamare nuovamente il 118. “Ero preoccupata che questa febbre avesse potuto provocare danni celebrali importanti”, ha detto Rosa. Svelando, inoltre, che, subito dopo la visita, è stata tranquillizzata. Questi disturbi comportamentali del piccolo Dodo, non erano altro che causate dal cortisone. Insomma, è stato un effetto della medicinale assunto in ospedale.

Fortunatamente, il peggio è passato. Qualche ora dopo, il piccolo Domenico Ethan è ritornato a giocare con la sua nonna e i suoi zii. E già questa mattina, come raccontato da Rosa, stava molto meglio. “I primi figli sono i figli della paura”, ha concluso Rosa. Quanti di voi si sono trovati in questa situazione?