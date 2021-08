Un posto al sole, Riccardo Polizzy Carbonelli ‘spiazza’ tutti: l’annuncio è del tutto inaspettato

Riccardo Polizzy Carbonelli spiazza tutti con una sorpresa incredibile: l’annuncio è del tutto inaspettato.

Un posto al sole è una soap opera che ci accompagna tutte le sere dal 1996. Sono trascorsi ben 25 anni, e tantissimi episodi. Ambientata a Napoli, segue le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, il tutto intrecciato con altri personaggi e situazioni. Portati al centro dell’attenzione vi sono temi sociali importanti.

Leggi anche Un posto al sole, bruttissima notizia: pubblico attonito, cosa accadrà tra pochissime ore

Gli attori del cast riescono sempre ad immergersi in motivi nuovi, quindi, a vivere in primis temi sempre diversi. Tra i protagonisti assoluti non possiamo non citare qui il personaggio di Roberto Ferri. E’ presente esattamente dal 2001, e non ci ha più lasciato. L’attore che lo interpreta è Riccardo Polizzy Carbonelli. Come vi abbiamo inizialmente rivelato, è stato proprio l’attore a dare un annuncio del tutto inaspettato: ma di cosa si tratta esattamente? Nulla di grave, sia chiaro, anzi! Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Riccardo Polizzy Carbonelli, attore amatissimo di Un posto al sole: l’annuncio fa sognare i fan

Sono ben 25 anni che ci lasciamo travolgere e avvolgere dai fatti riportati nella soap opera Un posto al sole. Sempre più avvincente, segue le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Temi sociali molto importanti sono portati in primo piano. La soap rispecchia a pieno la realtà dei giorni nostri, seguendo, quasi, giorno per giorno quanto accade.

Leggi anche Riccardo Polizzy Carbonelli, ricordate dove l’abbiamo visto? Ha recitato in importanti fiction

Tutti gli attori sono amatissimi e bravissimi, dobbiamo ammetterlo, e tutti riscontrano l’apprezzamento e l’amore del pubblico. Tra i protagonisti assoluti c’è lui, Roberto Ferri. Lo sappiamo benissimo, è Riccardo Polizzy Carbonelli ad interpretarlo. Ed è stato proprio l’attore che qualche giorno fa ha dato un annuncio del tutto inaspettato. Ve l’abbiamo detto, non è nulla di grave, anzi, la notizia fa sognare i fan. L’attore ha aperto un profilo instagram, per la prima volta.

L’annuncio è stato dato sul suo profilo ufficiale facebook. Dopo tanto tempo anche Riccardo Polizzy Carbonelli, per la gioia dei fan, è su instagram. Ovviamente, non siamo sicuri se a gestire le sue pagine sia lui in persona.