La dieta della regina Elisabetta: quali sono gli alimenti che ha tassativamente eliminato

La Regina Elisabetta segue una dieta ben precisa: quali sono gli elementi che ha tassativamente eliminato.

La Regina Elisabetta è una vera icona di stile e di eleganza. Lo sappiamo benissimo, perchè guardandola l’occhio cade proprio lì. Da anni, ormai, in tutte le occasioni ha sempre sfoggiato un look particolare. Da oltre 50 anni, indossa sempre le stesse scarpe.

Ma qual è esattamente il motivo? Sembrerebbe che dietro questa scelta ci sia una vera e propria catena di montaggio. Infatti, sua maestà ha un calzolaio personale. Queste calzature erano fornite da una azienda britannica, fino a quando non sono state più prodotte. A questo punto, la regina, non ha però voluto rinunciare a questo modello, e si è affidata ad un calzolaio personale, e ad un assistente che le indossa per lei. Lo sapevate? Ma, a quanto pare, questa, non è l’unica scelta, ma ci sarebbe una ben diversa che riguarda lo stile alimentare. La sovrana segue una dieta con alcuni alimenti tassativamente eliminati: vediamo insieme quali.

La dieta della regina Elisabetta: quali alimenti sono assolutamente vietati

Icona di stile e di eleganza, la Regina Elisabetta non passa mai inosservata. Siamo abituati a vederla con cappotti color pastello e il cappello. Come vi abbiamo detto, invece, le scarpe sono fatte proprio per lei. La regina ha un calzolaio personale.

Sembrerebbe, però, che al centro del suo interesse ci sia anche un altro punto fondamentale, l’alimentazione. Alcuni alimenti sono stati tassativamente eliminati. A rivelare il regime alimentare della sovrana è stato il suo ex chef privato Darren McGrady. Sembrerebbe che la sovrana scelga porzioni piccole, in modo da concedersi più pasti nel corso della giornata. Il menù giornaliero viene scelto con almeno una settimana di anticipo.

Mangia prevalentemente cibi a base di proteine e accompagna tutto con verdure. Ma quali sono gli alimenti eliminati? Sono esclusi, invece, patate, riso, pasta e tutto ciò che contiene amidi. Eravate a conoscenza del regime alimentare della Regina Elisabetta