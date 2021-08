La storia di Cosimo è stata raccontata nel corso della seconda edizione de ‘La clinica per rinascere’: com’ è cambiato dopo l’intervento? È irriconoscibile.

Andato in onda per la prima volta nel 2018, ‘La clinica per rinascere’ ha riscosso un successo davvero impressionante. Versione italiana del famosissimo ‘Vite al Limite’, anche questo programma racconta le avventure di persone con gravissime problemi legati all’obesità che hanno deciso di ritornare in forma. E di affidarsi completamente al dottor Giardiello, chirurgo della clinica Pineta Grande Hospital in Campania, e alla sua crew. Tra le diverse storie raccontate in queste tre edizioni, è davvero impossibile non ricordarci di lui. Stiamo parlando proprio di Cosimo. Protagonista indiscusso della terza puntata della sua seconda edizione, il trentaduenne campano si è rivolto al chirurgo per riappropriarsi della sua vita.

Il suo peso, pensate, raggiungeva i 295 kg. E questo, purtroppo, non gli consentiva di svolgere una vita serena e tranquilla. O, perlomeno, una vita tipica dei ragazzi della sua età. Il suo percorso all’interno de La clinica per rinascere è stato davvero incredibile. Seppure protagonista di alcuni momenti di sconforto, Cosimo è riuscito a centrare il suo obiettivo. Com’è diventato dopo l’intervento? Eccolo.

La clinica per rinascere, Cosimo dopo l’intervento è irriconoscibile: complimenti!

Una cosa è certa: la storia di Cosimo merita di essere raccontata. Entrato a far parte de ‘La clinica per rinascere’ con un peso che raggiungeva i 295 kg, il trentaduenne campano ha rivelato di avere avuto sin da bambino questo attaccamento al cibo. È a partire dall’età di soltanto 3 anni che, infatti, il suo peso è aumentato considerevolmente. E, nonostante sua madre l’abbia costantemente aiutato a mangiare bene, per Ferdinando c’era poco da fare. Arrivato all’età di 32, però, il giovanissimo ragazzo ha assunto la consapevolezza di dover prendere le redini della propria vita in mano. E di doversi, quindi, rivolgere al dottor Giardiello.

Durante il suo percorso, sia chiaro, non sono mancati momenti di sconforto ed attimi di cedimento. Cosimo, però, è stato più forte di tutto e tutti e ce l’ha fatta. Ritornato qualche mese dopo dall’intervento dal chirurgo che l’ha operato, Ferdinando ha raggiunto un peso di 199 kg. Quindi, si comprende chiaramente che la trasformazione c’è stata.

Da quanto si apprende dal suo profilo Facebook, però, sembrerebbe che, dopo il programma, Cosimo abbia continuato a mantenere un regime alimentare sano e corretto. Cogliamo l’occasione per fargli i nostri complimenti ed auguri.