Angela è stata clamorosamente espulsa da Vite al Limite: oggi è letteralmente diversa e non credereste mai che sia lei, clamoroso!

Vite al Limite è andato in onda per la prima volta nel lontano 2012 e, in tutti questi anni, ha riscosso un successo davvero spropositato. Concentrato sulle vicende di persone che gravissimi problemi di obesità, il programma segue il loro iter per dimagrire per circa un anno. Mostrandone, quindi, non soltanto il loro percorso, ma anche la loro trasformazione. In queste nove edizioni, abbiamo conosciuto tantissime storie incredibili. Ed abbiamo apprezzato numerosissimi pazienti. C’è chi, nel corso del loro percorso, è riuscito brillantemente a portare al termine il suo obiettivo. E chi, invece, purtroppo non ce l’ha fatto, venendo addirittura espulsa dal programma. È il caso, ad esempio, di Angela Gutierrez.

Entrata a far parte del programma ‘Vite al Limite’ nel corso della sua ottava stagione, Angela Gutierrez pesava circa 275 kg. Un peso piuttosto considerevole, da come si può chiaramente comprendere. E che ha spinto, quindi, la donna dell’Ohio a chiedere aiutato al dottor Nowzardan. Com’è stato il suo percorso? Beh, del tutto fallimentare! Nel bel mezzo del suo percorso in clinica, la donna è stata clamorosamente espulsa. Perché? Scopriamolo!

Vite al Limite, è stata espulsa durante il programma: oggi è irriconoscibile

Entrata a far parte di ‘Vite al limite’ nel corso della sua ottava stagione, Angela Guterriez si è presentata con un peso che raggiungeva i 295 kg. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, il suo percorso non è stato affatto dei migliori. Tanto è vero che il dottor Nowzaradan non soltanto ne è rimasto parecchio deluso, ma è stato anche costretto ad espellerla. Com’è cambiata, però, oggi?

Seppure, durante il suo percorso nella clinica di Houston, Angela Gutierrez abbia perso davvero pochissimi mesi, tanto da far decidere al chirurgo iraniano di espellerla dal programma, sembrerebbe che, una volta spente le telecamere, la paziente sia riuscita a perdere peso. Non sappiamo quanti kg sia riuscita a dimagrire, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: adesso è tutt’altra persona. Eccola:

È stata espulsa da ‘Vite al Limite’, non c’è dubbio! Però, Angela si è rimessa in forma completamente da sola. Ed adesso è davvero irriconoscibile!