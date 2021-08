Ha preso parte come cantante ad Amici nel 2003: com’è la sua vita oggi dopo 18 anni? Clamoroso colpo di scena: non l’avreste mai detto!

Da quanti anni va in onda Amici? Decisamente da tantissimo tempo! Ed, invece, quanti concorrenti abbiamo potuto conoscere ed apprezzate in tutte le sue edizioni? Altrettanto numerosissimi, non c’è che dire! Ebbene: tra i tantissimi, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Stiamo parlando di una delle più complete e talentuose cantanti che ha preso parte ad Amici nel 2003. Correva esattamente la seconda edizione del talent, quando, la simpaticissima interprete ha acquisito un banco nella scuola di Maria De Filippi. Ed ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda sin dal suo primo momento. E, diciamoci la verità, ascoltando la sua voce ed apprezzandone il talento, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Dal momento del suo esordio ad Amici, sono trascorsi esattamente 18 anni. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita ad oggi? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. State attenti, però: dopo anni, è arrivato un vero e proprio colpo di scena. Di che cosa parliamo? Scopriamolo subito!

È stata una cantante di Amici nel 2003, dopo anni un grandissimo colpo di scena per lei: cos’è successo

Ricordate Marta Gerbi nel cast di Amici nel 2003. Come dimenticarla, avete ragione! Protagonista indiscussa di quell’edizione nei panni di cantante, la giovanissima Marta è riuscita a conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Cos’è successo, però, dopo il programma? Sappiamo che a vincere la seconda edizione del famosissimo talent è stata proprio Giulia Ottenello. Com’è cambiata, però, la vita di Marta subito dopo la trasmissione oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, a distanza di anni, Marta Gerbi continui a coltivare la sua passione per la musica. Ed, ovviamente, per il canto. Adesso è mamma, però, l’ex cantante di Amici è riuscita a far diventare la sua passione un vero e proprio lavoro. Sapete, però, cosa le è successo dopo anni dalla sua partecipazione ad Amici? Ascoltate un po’ qui:

Avete sentito proprio bene, si! A distanza di anni dal suo percorso ad Amici, Marta Gerbi è ritornata nel programma nei panni di coach dei ragazzi.

L’avreste mai detto?