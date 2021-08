Diventerà nonna di nuovo: secondo nipotino in arrivo per l’amatissima conduttrice, che gioia!

Splendida notizia per la famosa conduttrice: sarà nonna ancora una volta, l’annuncio ha riempito di gioia i fan, una sorpresa graditissima!

Periodo d’oro per le nascite questo 2021: sono davvero tanti i volti noti dello spettacolo e dello sport che stanno annunciando gravidanze o l’avvenuto arrivo al mondo di figli e nipoti.

Proprio qualche settimana fa era stata la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona a far sapere tramite Instagram di aspettare un altro nipotino da sua figlia Ludovica. Ora è la volta di una conduttrice molto amata che sta per diventare nonna bis. Scopriamo insieme di chi si tratta!

La conduttrice sarà nonna per la seconda volta: la notizia sta facendo il giro del web

A ricevere questa gioia sarà Paola Perego: sua figlia Giulia Carnevale ha infatti annunciato tramite un post su Instagram di essere in attesa del secondo figlio insieme al compagno Filippo Giovannelli.

Come suo fratello Riccardo, la 29enne è nata dal matrimonio tra la Perego e Andrea Carnevale. Oggi Paola è sposata con Lucio Presta ed è in procinto di iniziare una nuova avventura lavorativa in Rai: da settembre presenterà insieme a Simona Ventura il programma mattutino Citofonare Rai2, in onda appunto sul secondo canale Rai.

Altra felicità immensa quindi per la moglie di Presta che, già nonna di uno splendido bambino, diventerà nonna bis: un ruolo da lei amatissimo, come ha spiegato in varie interviste. Paola è diventata mamma molto giovane e ora è certamente più matura e consapevole per poter apprezzare questa nuova e bellissima pagina della sua vita. Auguri!