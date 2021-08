Si è presentata al pubblico di Non è la Rai quando era davvero giovanissima, oggi è un’attrice straordinaria: l’avete riconosciuta? È proprio lei!

È stato uno dei più seguiti ed apprezzati programmi degli anni ’90, ‘Non è la Rai’. Andato in onda per la prima volta nel 1991 e condotto da Enrica Bonaccorti, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha riscosso un successo spropositato sin dal primo momento. Tanto è vero che dopo la prima edizione, se ne sono alternate altre tre, rispettivamente condotto da Paolo Bonolis ed Ambra Angiolini. Ricordate, però, tutte le ragazze che vi hanno preso parte? Beh, è davvero difficile, ma non impossibile. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Sabrina Marinangeli oppure di Angela Di Cosimo, ma cosa sappiamo su questa giovanissima ragazza raffigurata dalla foto in alto?

Leggi anche –> È stata una protagonista indiscussa di Non è la Rai: rivederla oggi dopo 26 anni, vi lascerà di stucco

Quando ha preso parte a ‘non è la Rai’ ed ha incantato tutto il suo pubblico per la sua incredibile voce, la ragazza era davvero giovanissima. Da quel momento, sono trascorsi anni. Ecco, ma sapete che ad oggi è diventata un’attrice famosissima e straordinaria? Scopriamo insieme di chi parliamo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Qui era giovanissima, dopo ‘Non è la Rai’ è diventata un’attrice straordinaria: chi è?

Per quante ragazze, ‘Non è la Rai’ è stato un ottimo trampolino di lancio? Per tantissime, non c’è dubbio! Ne è l’esempio lampante la splendida Ambra Angioli, colonna portante del programma nel corso delle sue ultime edizioni. Ma non solo. Come dimenticarci, infatti, di lei: Stella Rotondaro! Entrata a far parte della trasmissione di Gianni Boncompagni nel corso della stagione del 1993, la giovanissima ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, una volta terminata la sua esperienza televisiva a ‘non è la Rai’ ha cavalcato la cresta dell’onda. Sapete che, infatti, è diventata un’attrice straordinaria?

Leggi anche –> La ricordate a ‘Non è la Rai’? Adesso ha 49 anni: le sue foto di oggi vi lasceranno di stucco

Dopo ‘Non è la Rai’, quindi, Stella non ha affatto abbandonato il mondo della televisione. Ed oltre a coltivare la sua passione per la musica e il canto, è lei stessa a scriverlo sul suo canale Instagram ufficiale, ha intrapreso anche la carriera da attrice. Nel 2005, ad esempio, l’abbiamo vista nella serie televisiva ‘Grandi Domani. E, nel 2008, in ‘Distretto di Polizia’.

Era davvero straordinaria a ‘Non è la Rai’, vero?