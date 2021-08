Mise fine al loro rapporto per un motivo ben preciso: non tutti conoscono questo retroscena sul principe della Royal Family.

Harry, duca il Sussex, meglio noto semplicemente come Harry, è il principe membro della famiglia reale britannica. E’ lui il protagonista della storia che ora vi raccontiamo. Dal 2016 è impegnato con Meghan Merkle. Nel 2018 la coppia si è sposata e da lì a poco sono stati protagonisti di diverse vicende familiari che hanno interessato particolarmente gli appassionati di gossip. Nel 2020 Harry e Meghan hanno annunciato la loro volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia: sono diventati così finanziariamente indipendenti. Ma sapete chi è l’ex amore di Harry? Chelsy Davy è stata la prima storia ‘seria’ del principe. E’ stata al fianco di Harry dal 2003 al 2010: vi sveliamo il motivo per cui la loro storia giunse al capolinea.

Triste decisione, ha voluto mettere fine al loro rapporto: la notizia riguarda la Royal Family

Prima di incontrare Meghan Markle, il principe Harry ha vissuto un grande amore. Il principe è stato a lungo fidanzato con Chelsy Davy, classe ’85. E’ stata la donna che ha accompagnato Harry al matrimonio royal di William e Kate avvenuto nel 2011, a Londra.

Ma perchè la loro storia finì? Questa pagina di gossip non tutti la conoscono. Secondo quanto riferito da Robert Lacey, biografo britannico, noto per aver collaborato alla ricostruzione storica del dramma ‘The Crown’, c’è un motivo ben preciso dietro la decisione della rottura. A riportare l’indiscrezione è il portale Vanity Fair. Davy avrebbe deciso di lasciare il principe Harry proprio a seguito delle nozze di William e Kate. La zimbabwese non riusciva a sopportare l’idea di una vita pubblica come quella richiesta alla Royal Family. Un dettaglio che non tutti conoscevano.

