Vite al Limite, tragico epilogo: è morta all’età di 30 anni, drammatica notizia

Vite al Limite, tragico epilogo per la sua storia: è morta alla sola età di 30 anni, amatissima dal pubblico la notizia lascia tutti di stucco.

Una vera e propria spiacevolissima notizia, quella che vi racconteremo in questo articolo. E che, senza alcun dubbio, vi lascerà davvero senza fiato. Un’ex protagonista di Vite al Limite, purtroppo, è morta alla sola età di 30 anni. Insomma, una storia davvero incredibile. E che, da come si può chiaramente comprendere, ha un epilogo piuttosto drammatico. Procediamo, però, con ordine. E cerchiamo di capire di chi stiamo parlando con esattezza. E, soprattutto, cos’è successo.

Leggi anche –> Vite al limite, pesava 308 kg e non riusciva più a muoversi: oggi è tutt’altra persona, guardate qui

Quanti protagonisti si sono alternati nel corso di queste nove ed intense edizioni di Vite al Limite? Decisamente tantissimi! Eppure, la giovanissima trentenne è tra coloro che ha impressionato tutti sin dal primo momento. Diventata una vera e propria star, la paziente del dottor Nowzaradan ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che la notizia della sua morte ha lasciato scioccati davvero tutti. Di chi parliamo? Della trentenne Gina Marie. Entrata a far parte del programma nel corso della sua ottava stagione, la giovanissima donna aveva un peso di circa 275 kg. Scopriamo, però, cos’è successo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Vite al limite, tragico epilogo per Gina Marie: è morta all’età di 30 anni, cos’è successo

Gina Marie è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ottava stagione di Vite al Limite. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 275 kg, la giovanissima donna aveva impressionato il numeroso pubblico con la sua storia. Vittima di violenza fisica e verbale da parte di suo padre sin da quando era soltanto una bambina, la trentenne aveva svelato di essere solita a cercare consolazione nel cibo. Arrivando, quindi, ad avere un peso piuttosto eccessivo sin da giovanissima.

Leggi anche –> Vite al Limite, ricordate Vianey e Allen? La storia della coppia da 600 kg ha impressionato tutti: trasformazione clamorosa

Terminato il suo percorso all’interno della clinica del dottor Nowzradan, Gina Marie aveva iniziato una sua seconda vita. E non perdeva occasione di poterla raccontare al suo pubblico. Non soltanto, infatti, deteneva un profilo social attivissimo, ma possedeva anche un account Tik Tok sul quale condividere la sua passione per la danza. Insomma, la giovanissima Krasley era una vera e propria star. Non sappiamo cosa abbia determinato la sua morte, sia chiaro. Fatto sta che, nei giorni scorsi, è morta nella sua casa in New Jersey.

La storia di Gina Marie si va ad aggiungere a diverse altre che hanno avuto un tragico epilogo.