Drag Race Italia, in arrivo la prima edizione: quando e dove andrà in onda, chi sono i famosissimi giudici e di cosa si tratta

Sbarcherà prossimamente in Italia lo spin-off del reality show statunitense “RuPaul’s Drag Race”: tutti i dettagli sul programma.

Un successo che sta coinvolgendo moltissimi Paesi e che ora sbarcherà anche qui da noi: arriva quest’anno Drag Race Italia, spin-off del relaity show made in Usa “RuPaul’s Drag Race”.

La prima edizione italiana andrà in onda su Discovery+ a novembre 2021: saranno tre i giudici fissi e non mancheranno giudici ospiti diversi ad ogni puntata. Chi saranno i membri della giuria fissa? Si tratta di tre personaggi famosissimi!

Drag Race Italia: com’è strutturato il format e chi comporrà la giuria

Il format originale statunitense “RuPaul’s Drag Race”, è stato creato da RuPaul, drag queen che si esibì nel 1994 con Elton John sul palco del Festival di Sanremo. In onda dal 2009, ha vinto ben 19 Emmy Awards. conquistando tantissimi Paesi del mondo come Regno Unito, Cile, Canada, Olanda, Nuova Zelanda e Spagna.

Le drag queen concorrenti si sfidano a colpi di performance sotto l’occhio attento della giuria. Nell’edizione italiana, il programma sarà diviso in tre parti: La Mini Sfida, La Sfida Principale e L’Eliminazione. L’ultima concorrente rimasta otterrà il titolo di Italia’s Next Drag Superstar vincendo 30.000 euro, cosmetici per un anno e una corona e uno scettro di Fierce Drag Jewels.

I tre giurati saranno Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini.

Priscilla, al secolo Mariano Gallo, è una drag queen di origini napoletane molto nota in Grecia, sull’isola di Mykonos, eletta nel 2007 Miss Drag Queen Italia.

Tommaso Zorzi non ha bisogno di presentazioni: negli ultimi mesi l’influencer milanese ha spiccato il volo vincendo la quinta edizione del GF Vip, conducendo Il Punto Z su Mediaset Play e ricoprendo il ruolo di opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Chiara Francini è un’attrice fiorentina che ha partecipato in passato a molti programmi televisivi: l’attrice fiorentina, in passato, ha preso parte ai seguenti programmi televisivi: Affari Tuoi, Bla Bla Bla, Stracult, Colorado, Fashion Style, MTV Awards Italia, Domenica In, Love me gender, Love me stranger ed altri.

Anche voi siete curiosi di scoprire Drag Race Italia?