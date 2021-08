Il fratello di Meghan Markle l’ha combinata grossa: la confessione bomba arriva ora che l’uomo è entrato a far parte del cast del Grande Fratello VIP in Australia.

A quanto pare non c’è mai pace per il principe Harry e la sua Meghan Markle. A luglio l’indiscrezione che Thomas Markle Jr, fratello di Meghan, avrebbe partecipato al Grande Fratello VIP in Australia fece tremare i reali. I due fratelli non si parlano da 10 anni: non scorre affatto buon sangue. La statunitense non ha infatti rapporti né con i suoi fratellastri né con suo padre. Ora che Thomas Jr è entrato a far parte del reality, giungono le prime dichiarazioni che faranno senza dubbio infuriare la Markle.

“Ti rovinerà la vita”: Meghan Markle, confessione bomba di suo fratello al Gf Vip

Il fratello di Meghan Markle, Thomas Jr, è il concorrente del Grande Fratello VIP, il famoso reality in Australia. Il ‘cognato’ del principe Harry, nella casa più spiata d’Italia, ha già cominciato a parlar male della sorella: nel suo video di presentazione l’ha nominata.

In un video diffuso da Channel Seven che anticipa l’ingresso di Thomas Jr nella casa del Grande Fratello VIP, abbiamo ascoltato la prima ‘accusa’. L’uomo ha raccontato di aver ‘avvisato’ Harry prima del Royal Wedding celebrato nel 2018. “E’ una superficiale. Gli ho detto: “Penso che lei ti rovinerà la vita”.

Non scorre buon sangue tra la dolce metà del principe Harry e la sua famiglia: l’ultima volta che Meghan ha visto suo fratellastro maggiore era il 2011. Thomas, così come il padre e la sorellastra, non furono neanche invitati al matrimonio Royal avvenuto nel 2018. Tutti temono ulteriori dichiarazioni pubbliche dal più grande dei Markle, concorrente nella Casa del Grande Fratello VIP a Sydney.