Megan Fox prima di diventare una star: il ‘retroscena’ pazzesco

Megan Fox, forse non tutti lo sanno, cosa faceva prima di diventare una star di successo.

Attrice famosissima, Megan Fox è sicuramente una delle star a livello internazionale più amate ed apprezzate. La sua carriera di attrice è iniziata esattamente nel 2001, interpretando ruoli minori in serie televisive. La fama è arrivata grazie al ruolo nella serie Hope & Faith, e per aver vestito i panni di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers.

Classe 1986, Megan è anche una modella e una imprenditrice statunitense. Il ruolo che ha segnato esattamente il debutto nel mondo della recitazione è stato quello di Brianna Wallace nel film Holiday in the Sun, al fianco di Ashley Olsen. Aveva appena sedici anni e non poteva immaginare una simile fama. Prima, però, non tutti lo sanno, ma l’attrice ha fatto un po’ di gavetta, lavorando in posti diversi.

Megan Fox, cosa faceva prima di diventare un’attrice: il retroscena che nessuno conosce

Megan Fox è un’attrice, modella e una imprenditrice statunitense. Il suo debutto nel mondo della recitazione avviene a sedici anni, quando fu scelta per interpretare il ruolo di Brianna Wallace, nel film Holiday in the Saun. Da quel momento, l’attrice non si è più fermata.

Prima, però, di divenire una star e di abbracciare l’arte della recitazione, Megan ha svolto un lavoro diverso. Siete curiosi di scoprire cosa ha fatto nel suo passato?

A quanto pare, come si apprende dal web, pare che Megan abbia lavorato in un negozio che faceva frullati. Eravate a conoscenza di questo retroscena? Quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, prima ancora di divenire delle star, hanno svolto mestieri diversi. Sacrifici che hanno portato alla realizzazione del proprio sogno!