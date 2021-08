È stata eletta Miss Italia nel 1988: sono trascorsi 33 anni, rivederla oggi vi lascerà davvero di stucco, che schianto!

È davvero impossibile non ricordarsi di lei: la vincitrice di Miss Italia nel 1988. Appena ventiduenne, infatti, l’ex modella ha preso parte al famosissimo concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme. E ne è uscita vincitrice. Da quel momento, la sua carriera ha preso letteralmente il volo. Seppure, ancora prima della sua partecipazione alla ‘gara’ di bellezza avesse già preso parte a diversi programmi televisivi, dopo la sua vittoria a Miss Italia, la vincitrice ha cavalcato la cresta dell’onda. Attualmente, è vero, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, avete ragione! Ancora adesso, però, nonostante siano passati 33 anni dal suo trionfo al concorso di Patrizia Mirigliani, viene ricordata dal pubblico italiano con immenso affetto e simpatia.

Cosa sappiamo, però, adesso su di lui? Di chi parliamo? E, appurato che sono trascorsi 33 anni dalla sua vittoria, siete curiosi di sapere com’è diventata in tutto questo tempo? Vi sveliamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che la sua bellezza non sia stata affatto scalfita dallo scorrere del tempo. Perché? Guardate coi vostri stessi occhi!

Ha trionfato a Miss Italia nel 1988: com’è oggi dopo 33 anni? Uno schianto!

Condotta da Fabrizio Frizzi, l’edizione di Miss Italia del 1988 è stata davvero speciale. Ed ha avuto una vincitrice davvero bellissima. Stiamo parlando proprio di lei: Nadia Bengala. La ricordate sul palco di Salsomaggiore Terme in tutta la sua bellezza? Come dimenticarla, avete ragione! Ebbene. Dal momento della sua vittoria, come dicevamo anche poco fa, sono trascorsi esattamente 33 anni, ma cosa fa oggi l’ex Miss Italia? E, soprattutto, com’è diventata?

Dopo aver intrapreso la carriera da attrice, sembrerebbe che ad oggi la bella Bengala abbia detto ‘addio’ alle telecamere. E che, come scritto nella sua stessa bio Instagram, sembrerebbe che sia diventata anche giornalista. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata? Ci pensiamo noi, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, è sempre uno schianto! Guardare per credere:

Insomma, saranno anche passati 33 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, eppure si vede chiaramente: Nadia Bengala è sempre bellissima! Il tempo per lei sembrerebbe non essere affatto passato. Siete d’accordo?