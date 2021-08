Il dolore di Mattia Marciano, grave lutto per lui: “Sei andato via in un modo straziante”

L’ex volto di Uomini e Donne Mattia Marciano sfoga sui social il dolore per il tragico lutto che lo ha colpito: parole da brividi.

In tv non lo vediamo da tempo, ma Mattia Marciano è ancora oggi uno degli ex corteggiatori ed ex tronisti più amati dagli affezionati fan di Uomini e Donne: iniziò la sua esperienza nel famoso dating show di Canale 5 cercando di conquistare il cuore di Desiree Popper per poi salire sul trono e scegliere come fidanzata Vittoria Deganello.

Dopo la fine della relazione, il giovane dentista ha vissuto una parentesi sentimentale con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, ma oggi è felice accanto a Camilla, istruttrice di fitness partenopea con la quale sta vivendo una vera favola.

E’ di due giorni fa la notizia di un dolorosissimo lutto che ha colpito l’ex protagonista di Uomini e Donne: sul suo seguitissimo profilo Instagram, Marciano ha dedicato un lungo e straziante ricordo alla persona cara scomparsa.

Mattia Marciano: “Ricordo ancora il nostro primo incontro…”, terribile lutto per l’ex tronista

Ad andarsene lasciando i familiari nel dolore più profondo, è stato il suocero di Mattia. Quest’ultimo ha raccontato tramite social di aver avuto un rapporto molto stretto col padre di Camilla e nelle sue parole traspare la sofferenza per la morte di una persona tanto importante per lui.

“Ricordo ancora il nostro primo incontro, la nostra prima cena, dove entrambi non abbiamo smesso di parlarci per 6 ore, in una sola sera ci siamo raccontati quello che due persone si raccontano in una vita intera”, si legge nel commovente messaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mattia marciano 🌹 (@mattia_marciano)

Un affetto tra genero suocero nato da una sintonia immediata e che ora lascia il giovane nella tristezza più grande. Tanti i ricordi che riaffiorano alla mente: le vacanze trascorse insieme, i viaggi, i momenti della quotidianità condivisi. Non si sa come sia morto l’uomo, ma al riguardo si legge: “Sei andato via in un modo straziante”.

Mattia ha però concluso la sua dedica scrivendo che cercherà di essere forte per Camilla che in questo momento più che mai ha bisogno del suo sostegno. Le nostre condoglianze a Mattia e alla sua fidanzata per questo lutto così devastante.