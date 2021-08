Al settimanale Oggi Elisa Isoardi rivela i suoi attuali progetti dopo L’Isola dei Famosi: le parole dell’amatissima conduttrice.

La sua partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi era stata attesissima e aveva ricevuto critiche molto positive sebbene purtroppo sia stata interrotta troppo presto a causa di un infortunio all’occhio che l’ha costretta ad abbandonare il gioco prima del previsto.

Leggi anche——->>>Elisa Isoardi coraggiosa: è successo in barca, si è tuffata senza pensarci due volte

Elisa Isoardi avrebbe dovuto entrare a Mediaset dalla porta principale con un programma tutto suo, ma così non è stato. E’ lei stessa a raccontare al settimanale Oggi tutta la verità sui suoi progetti professionali dopo la breve esperienza al famoso reality di Canale 5.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Elisa Isoardi: il lavoro, l’amore e i problemi dopo L’Isola dei Famosi

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la bellissima conduttrice ha affrontato vari aspetti della sua vita attuale raccontando finalmente cosa si prospetta per lei al momento in tv.

Leggi anche——–>>>Elisa Isoardi parla del suo futuro in tv: cosa è successo dopo L’Isola dei Famosi

“È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto“, dice senza rimpianti. Nessun difficoltà quindi ad accettare questa pausa provvisoria, anzi: “Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”, ha aggiunto.

Riguardo all’amore, dopo la chiusura della relazione con Matteo Salvini, Elisa fa il punto della situazione: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta”.

Le proposte di certo non le mancheranno, bella com’è. A proposito, avete notato che splendida forma sfoggia la Isoardi dopo L’Isola dei Famosi? “Devo dire che l’Isola mi ha dato una grande mano perché ho perso dieci chili. Poi ne ho recuperati cinque e ora sono in forma. Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni, lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa”.