Ha interpretato Stefan Salvatore in The Vampire Diaries: la moglie dell’attore è bellissima, resterete a bocca aperta!

Paul Wesley è un attore e regista statunitense amatissimo e apprezzatissimo. La sua carriera è iniziata all’età di 14 anni. Ha cominciato lavorando come modello. Il suo debutto come attore arriva nel 1999, nella soap opera Destini.

Successivamente entra nella soap Sentieri. Da quel momento, non si ferma più. Noi, lo conosciamo in modo particolare per il ruolo di Stefan Salvatore nella famosissima e seguitissima serie televisiva, The Vampire Diaries. E’ il 2009, e il ruolo del vampiro gli dona una fama e una popolarità maggiore. Per quanto riguarda la sua vita privata, Paul è stato sposato con l’attrice Torrey DeVitto, dal 2009 al 2011. E’ nel 2013 che annunciano il divorzio. Nel 2019, si è sposato per la seconda volta: avete mai visto sua moglie? E’ bellissima!

Era Stefan Salvatore in The Vampire Diaries: chi è la moglie dell’attore

Attore e regista di grande fama, Paul Wesley è oggi amatissimo in tutto il mondo. Ha iniziato a lavorare come modello. Il debutto come attore arriva con la soap Destini, esattamente nel 1999, passando poi alla soap Sentieri. Da quel momento la carriera di Wesley non sembra arrestarsi.

Noi lo conosciamo in particolar modo per il ruolo di Stefan Salvatore in The Vampire Diaries, al fianco di Ian Somerhalder. Della sua vita professionale conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, di lui? L’attore si è sposato nel 2011 con l’attrice Torrey DeVitto, ma la coppia si è separata nel 2013. SI è sposato nuovamente nel 2019. Avete mai visto la moglie di Paul? E’ bellissima: osservate qui:

Lei è Ines De Ramon. I due sono insieme dal 2017, e soltanto due anni più tardi hanno deciso di convolare a nozze. Sui social sono molte le foto insieme e tutte catturano l’attenzione. Dobbiamo dirlo, sono entrambi meravigliosi