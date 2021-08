Chiara Ferragni, prima di uscire, è stata vittima di un piccolo imprevisto: ha dovuto stravolgere il suo ‘look’, ecco cosa è successo.

I VIP si stanno godendo l’estate 2021: tra mare e montagna, ognuno sui social mostra le sue vacanze. Per godersi un po’ di relax, i Ferragnez hanno scelto la Sardegna. Mare cristallino, paesaggi magnifici e cene squisite: ogni giorno, come di consueto, Fedez e Chiara Ferragni immortalano la loro quotidianità per condividerla con i followers. Nelle ultime ore, precisamente ieri sera, la famosissima coppia conosciuta in tutto il mondo si è divertita con Achille Lauro in Costa Smeralda: una foto mostra i look scelti dai tre VIP, sapete il ‘particolare’ retroscena sull’outfit scelto da Chiara Ferragni? Ha dovuto ‘stravolgerlo’ a causa di un imprevisto. Vi raccontiamo tutto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Pronta per uscire è costretta a stravolgere tutto: imprevisto per Chiara Ferragni

Ieri sera Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto un aperitivo in compagnia di Achille Lauro. Con una fotografia, hanno fatto impazzire milioni di fan: sono davvero bellissimi!

Leggi anche Chiara Ferragni a cena con tacchi argento ricoperti di glitter: scarpe da sogno, conoscete il prezzo?

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale tra le più famose al mondo, si è mostrata con un look ideale da aperitivo: jeans denim con degli strappi sulle ginocchia abbinati ad un top scollato giallo e dei decolletè arancioni. Sapete che c’è un retroscena dietro questo look?

Prima di uscire, Fedez ha ripreso sua moglie intenta ad uscire: “Ero pronta, ho preso la Vitto in braccio e mi ha vomitato addosso. Mi sono dovuta cambiare” ha raccontato la Ferragni. Un imprevisto che l’ha costretta a ‘stravolgere’ il look creato precedentemente. A tutte le mamme capita: fanno spesso i conti con questi piccoli imprevisti!

Ovviamente, Chiara ha scelto un look altrettanto magnifico: era incantevole anche ieri sera, come sempre.

Leggi anche Chiara Ferragni e Fedez, vacanza da sogno in Sardegna: avete visto la loro villa? È impossibile non farci caso