Sono convolati a nozze nel lontano 2011 a Londra nell’abbazia di Westminster Abbay, William e Kate. E, da quel momento, hanno fatto innamorare tutti di loro. Giovanissimi ed innamoratissimi, il duca e la duchessa di Cambridge sono tra le coppie più amate della famiglia reale. Cosa sappiamo, però, sulla loro storia d’amore. Ad oggi, insieme ai loro tre figli, formano una famiglia davvero perfetto, ma come si sono conosciuti? Ebbene: a raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato il libro di Rober Lacey ‘Battle Brothers’. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la storia d’amore tra William e Kate non sia stata sempre rosa e fiori. E che, invece, abbia vissuto diversi ‘alti e bassi’. Come in tutte le coppie, quindi!

Ad oggi, William e Kate si mostrano sempre felici, sorridenti e super innamorati, ma sapete che non è stato affatto così all’inizio? Avete letto proprio bene, si! Nel libro di Robert Lacey, molto probabilmente per la prima volta, è stato svelato un retroscena ‘privato’ sulla loro storia d’amore. Clamoroso: non tutti lo sanno!

William e Kate, retroscena inedito sulla loro storia d’amore: non tutti lo sanno

È proprio nel libro di Robert Lacey che, come dicevamo precedentemente, sono stati svelati importantissimi retroscena sulla storia d’amore tra William e Kate. Stando a quanto si apprende dal dettagliato racconto, sembrerebbe che il loro primo incontro vada a rintracciarsi quando erano soltanto due ragazzi. Entrambi iscritti alla facoltà di storia dell’arte, si conoscono e si piacciono sin da subito. Il primo bacio tra di loro scocca molto presto. Quando, ad una sfilata di beneficenza, la bellissima Kate si mostra in tutta la sua bellezza. Catturando l’immediata attenzione del bel principe. I due, da quel momento, inizieranno una frequentazione. Interrotta, però, molto presto.

Da quanto si legge su Vanity Fair, infatti, sembrerebbe che, proprio a causa della pressione dei media inglesi su William e Kate, il figlio maggiore di Lady Diana e Carlo Alberto abbia deciso di interrompere la relazione per telefono. Ovviamente, la reazione della Middleton non è stata affatto quella di struggersi sul letto, bensì ha iniziato a viaggiare e a godersi la vita. È soltanto una volta ritornata a Londra che William ha fatto il passo avanti. Ed ha deciso di riprovarci.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo retroscena?