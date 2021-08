E’ molto difficile riconoscerla così, è l’attrice de Il Segreto: ricordate il suo personaggio?

Riuscite a riconoscerla? In questo scatto è fotografata l’amatissima attrice de Il Segreto.

Vedendola così, è estremamente difficile capire di chi si tratta. E’ un’amatissima attrice e ha fatto parte della soap opera spagnola Il Segreto. Tutti ci siamo lasciati travolgere dalla telenovela. Da qualche mese ha chiuso i battenti.

Il pubblico ha dovuto dire addio ad una delle soap più belle e avvincenti. La bellissima attrice che vi abbiamo mostrato in foto ha interpretato un personaggio che si è rivelato ‘inaspettato’. Faccia d’angelo e bellezza da togliere il fiato, ha assunto perfettamente il suo ruolo, manifestando pienamente grande talento. L’avete riconosciuta in questo spettacolare scatto social?

Difficile riconoscere l’attrice così: l’abbiamo vista proprio ne Il Segreto

Il Segreto è una soap opera spagnola che per circa otto anni è andata in onda in Italia. Dodici stagioni tutte incredibilmente ricche di sorprese, e di inaspettati colpi di scena. Ogni volta le new entry sono state tantissime.

Proprio come l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto. Qui, certo, è fuori dal set. Si tratta di uno scatto social, pubblicato sul suo profilo. Anche lei ha fatto parte della telenovela, ma è entrata soltanto in seguito. Ha messo in pericolo la vita di Elsa, perchè innamorata di Isaac. Vi torna in mente qualcosa adesso? Ebbene sì, ricorderemo tutti il personaggio di Antolina!

L’attrice che l’ha interpretata è Maria Lima. L’avreste mai riconosciuta? Possiede una bellezza da togliere il fiato, dobbiamo ammetterlo! Nello scatto social la vediamo fuori dal set, nella vita di tutti i giorni.