Ricordate la bellissima Lois Lane nella serie televisiva Smallville? L’attrice appare così dopo tanti anni.

Serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011, Smallville ha appassionato grandi e piccini. La trama si svolge intorno al personaggio di Superman, anche se, è stata ambientata ai giorni nostri. Le avventure del giovane fanno da tramite e da intreccio a tutto ciò che accade, e che vede al centro dell’attenzione anche gli altri personaggi.

Leggi anche Era Lionel Luthor nella famosa serie ‘Smallville’: com’è oggi dopo 20 anni? Resterete di stucco

Protagonista è Clark, o almeno, questo il nome datogli, arrivato dopo una catastrofica pioggia di meteoriti. Cade direttamente nella fattoria dei Kent, e viene accolto da due coniugi, Martha e Jonathan Kent, con grande calore. Tanto che i due decidono di adottarlo. Ma a far parte della serie abbiamo ritrovato anche la bellissima attrice in foto. Lei è Erica Durance e ha vestito i panni di Lois Lane. La ricordate, vero? La domanda che ci poniamo è: come sarà a distanza di ben dieci anni? Scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Ha interpretato Lois Lane in Smallville: com’è oggi l’attrice, resterete senza parole

Smallville è una serie statunitense che per molti anni, circa dieci, ci ha accompagnato. Ci ha immerso nella vita del protagonista Clark Kent. L’attore che l’ha interpretato, lo sappiamo benissimo, è Tom Welling.

Leggi anche In Smallville era Martha Kent: dopo 10 anni vedere l’attrice vi lascerà senza parole, da non credere

Ma al suo fianco abbiamo ritrovato anche altri personaggi e tutti hanno lasciato il segno! Ricordate la bellissima Lois Lane? Intraprendente giornalista del Daily Planet di Metropolis, collega di Clark Kent. Ma il colpo di scena c’è stato proprio fra i due, quando, è scoppiato l’amore. L’attrice interprete di tale personaggio è Erica Durance:

Eccola in questo recentissimo scatto, pubblicato proprio sul suo profilo social. Da allora, sono passati circa dieci anni, ma Erica è sempre bellissima! Entrata a far parte della serie nel 2004, abbiamo avuto modo di vederla fino all’ultima stagione, la decima.