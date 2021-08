GF Vip, due rivali si ritroveranno sotto lo stesso tetto? Il loro screzio dura da anni

In attesa di scoprire chi saranno i concorrenti del GF Vip 6, Alberto Dandolo lancia un’indiscrezione su Oggi: due rivali nel cast?

Lavori in corso per la prossima edizione del GF Vip: tanti i nomi che circolano ormai da settimane ma quasi nessuna certezza. In questo periodo anche i profili social ufficiali del programma stanno annunciando l’imminente ritorno del reality Mediaset più longevo della storia.

E certamente, per sperare di poter ripetere il clamoroso successo della quinta edizione, Signorini e il resto degli autori dovranno giocare bene le loro carte, a cominciare, appunto, dalla scelta dei Vipponi.

Tra questi, al momento si vocifera ci siano l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, la celebre Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Davide Silvestri, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, Moreno Donadoni, Jo Squillo e Gianmaria Antinolfi di cui i giornali hanno parlato in passato per un presunto flirt con Belen Rodriguez.

Ora è Alberto Dandolo a lanciare uno scoop su Oggi: tra i protagonisti del GF Vip 6 ci sarebbe anche Soleil Sorge, ex corteggiatrice e fidanzata di Luca Onestini. Il giornalista pone poi l’accento su un altro particolare che aprirebbe nuovi scenari.

GF Vip, Soleil Sorge nel cast: due rivali nella stessa casa, l’indiscrezione

“Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni”, scrive Dandolo spingendo i lettori a fare le ipotesi più disparate su chi sia questa persona ostile all’influencer.

Secondo Biccy, non si tratterebbe di Luca Vismara, ex volto di Amici ed ex compagno d’avventura di Soleil a L’Isola dei Famosi: “L’ex cantante di Amici non avrebbe infatti superato i provini per il reality di Alfonso Signorini; almeno per quanto riguarda il kickoff di settembre, potrebbe essere però preso in considerazione se l’edizione dovesse allungarsi e sfociare nel 2022”.

E a voi viene qualche altro nome in mente che potrebbe scontrarsi con Soleil nella casa più spiata d’Italia?