GF Vip, spunta fuori il suo fidanzato molto più giovane: è subito polemica social

L’ex concorrente del GF Vip si mostra su Instagram in uno scatto accanto al suo giovane fidanzato: tantissimi like ma anche tante polemiche.

Ha partecipato al GF Vip dimostrando di essere una donna dal carattere forte e ben definito: era la quarta edizione del famoso reality nella sua versione dedicata ai personaggi noti e anche se la sua presenza non durò moltissimo, si fece notare.

Se vi dicessimo che si tratta di una delle acerrime rivali di Valeria Marini che con lei condivise la stessa avventura tra le mura di Cinecittà? Capireste immediatamente che si tratta di Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori col quale la Marini ebbe una relazione.

E infatti è proprio lei che in questi giorni ha fatto parlare di sé per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae in spiaggia col suo fidanzato. A parte la normale curiosità per l’identità dell’uomo, nessuno ha potuto fare a meno di notare un dettaglio: lui è davvero molto giovane rispetto alla Rusic.

Un particolare, quello della differenza d’età, che oggi passa inosservato per molti ma non per tutti ancora. E le polemiche scaturite dall’immagine ne sono la prova. Vediamo cos’è successo.

GF Vip, “Tuo figlio?”: Rita Rusic attaccata per la giovane età del fidanzato

Archiviata l’esperienza al GF Vip Rita è tornata a lavorare come produttrice cinematografica e, a quanto pare, ha deciso di dare una svolta alla sua vita sentimentale.

Appare così l’immagine che la immortala in bikini mano nella mano con la sua fiamma: tantissimi i like e i commenti positivi anche da parte degli ex gieffini che con lei hanno condiviso l’avventura del reality. Non sono mancate però critiche e frecciatine velenose per la differenza d’età tra i due: qualcuno ha infatti chiesto sarcasticamente se si trattasse di suo figlio.

Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?